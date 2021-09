Schneller als Google Maps in Rostock: Italiener wollen im Ferrari in Rekordzeit zum Nordkap

Rostock

Der ukrainische Lastwagenfahrer Sergeii Matwiienka kann sein Glück kaum fassen, als am Sonntagmorgen am Scandlines-Fähranleger nach Gedser urplötzlich ein feuerroter Ferrari vor seinem 40-Tonner stoppt. „So ein Fahrzeug hätte ich auch gern“, seufzt Matwiienka und schießt schnell ein Erinnerungsselfie vor dem 720-PS-Geschoss.

Als er wenig später den Basispreis für den Ferrari Tributo F8 (230 000 Euro) erfährt, ist der Ukrainer ziemlich schnell ernüchtert. Er weiß, es wird auch in Zukunft nur für ein Foto reichen.

4400 Kilometer Strecke in 48 Stunden im Ferrari

Der Brummifahrer ist Zeuge eines ungewöhnlichen Wettkampfes: Mensch gegen Künstliche Intelligenz, PS gegen Algorithmen. Am Samstagabend startete der Italiener Fabio Barone mit seinem roten Flitzer in der italienischen Hauptstadt zu einer ambitionierten Rekordjagd. Der 49-Jährige und sein Beifahrer Alessandro Tedino wollen auf der Fahrt von Rom zum Nordkap schneller sein als die Zeitangabe von Google Maps. „Wir sind die Ersten, die so verrückt sind, so etwas zu tun“, grinst Barone. 4400 Kilometer Strecke in 48 Stunden. Ankunftszeit am nördlichsten, mit dem Auto erreichbaren Zipfel Europas: Montagabend 17 Uhr. Wenn keine Panne dazwischen kommt. Aber damit sei bei einem Ferrari nicht zu rechnen, sagt Tedino.

LKW-Fahrer Sergeii Matwiienka macht im Seehafen Rostock vor dem Ferrari Tributo F8 von Fabio Barone ein Selfie. Der Italiener will mit seinem Beifahrer Alessandro Tedino auf der Fahrt zum Nordkap schneller sein als Google Maps. Quelle: Frank Hormann

Die Strecke über Rostock wählten sie, weil sie mit den zweistündlichen Fährabfahrten nach Dänemark die flexibelste Überfahrt nach Skandinavien bot. „Die Jungs haben vor zwei Wochen eine Testfahrt mit einem normalen PKW unternommen und sich für die Route entschieden“, sagt Scandlines-Mitarbeiter Mitja Koletnik.

Google Maps auf deutschen Autobahnen schlagen

Der Gegner der Ferrari-Fahrer, das weltweit meistgenutzte Online-Navigationssystem, gilt eigentlich als unschlagbar. Doch die Italiener meinen, einen Weg gefunden zu haben, wie sie den Algorithmen des Suchmaschinen-Giganten Google ein Schnippchen schlagen können, ohne ein Knöllchen zu riskieren und die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zu überschreiten. „Auf den deutschen Autobahnen“, sagt Barone. Bei Testfahrten hätten sie ermittelt, dass Google Maps auf den Abschnitten ohne Tempolimits den Richtwert von 130 km/h zugrunde legt.

Allein auf der fast autoleeren A 19 zwischen Berlin und Rostock machen die Italiener am frühen Sonntagmorgen richtig Strecke, treiben den Boliden auf eine Spitzengeschwindigkeit von 250 Kilometer pro Stunde hoch. Den Fähranleger nach Gedser erreichen sie anderthalb Stunden früher, als Google Maps vorhergesagt hat. Es könnte also klappen mit dem Rekord.

Keine Lasagne, dafür Obst und Joghurt

An Bord der Scandlines-Fähre „Copenhagen“ gönnen sich die Italiener bei der zweistündigen Fährüberfahrt eine kurze Pause mit Fruchtsalat, Joghurt und Kaffee. Ihr Arzt habe ihnen schließlich gesundes Essen empfohlen, keine Lasagne, die satt und müde mache, erzählen sie. In ihrer italienischen Heimat werden die Fahrer schon jetzt wie Helden gefeiert.

Bildergalerie vom Zwischenstopp in Rostock

Zur Galerie Ferrari-Fahrer Fabio Barone möchte die 4400 Kilometer lange Strecke von Rom zum Nordkap einen Selbstversuch gegen die Google-Zeitangabe in unter 49 Stunden mit seinem Ferrari F8 Tributo zurücklegen. Er will schneller sein, als die von Google Maps angegebene Reisedauer. Dafür muss er auch mit der Fähre von Rostock nach Dänemark übersetzen.

Barone zeigt ein Video vom ersten Tankstopp in Modena, 400 Kilometer nördlich von Rom. Mitten in der Nacht jubeln Fans an der Straße mit roten Flaggen dem Team „Passione Rossa“ (rote Leidenschaft) zu. Bilder großer Gefühle, die einen schaumgebremsten Deutschen erst einmal überrumpeln. Müde seien sie nach 14 Stunden Nachtfahrt nicht. „Es ist wahrscheinlich das Adrenalin in unserem Blut“, mutmaßt Beifahrer Tedino.

Kasparow verlor gegen „Deep Blue“ – „Das passiert uns nicht“

Schon einmal trat ein Mensch gegen Künstliche Intelligenz an und verlor. Bei seinem Turnier gegen den IBM-Computer „Deep Blue“ erlitt Schachweltmeister Garri Kasparow 1996 und 1997 eine schmachvolle Niederlage. „Uns wird das nicht passieren“, ist Barone überzeugt. Kasparow habe schließlich nur verloren, weil er kein Italiener gewesen sei, lacht er.

Gerne hätten die Italiener Google Maps direkt herausgefordert, quasi als Wettstreit auf Augenhöhe. „Trotz Nachfrage haben wir leider keine Antwort erhalten“, bedauert Tedino. Auch eine OZ-Anfrage beim Internetriesen in Irland blieb unbeantwortet. Den Fahrern bleibt nun zumindest die Tracking-Funktion des Navigationsdienstes, um ihren Rekordversuch zu dokumentieren. Eine Bord-Kamera überträgt zudem die Bilder aus dem Auto live nach Rom, wo offizielle Schiedsrichter den Guinness-World-Rekordversuch überwachen.

Straßen in Skandinavien werden größte Herausforderung

Auf der Fähre sorgt der rote Flitzer (Höchstgeschwindigkeit 340 km/h) noch einmal für begehrliche Blicke, als die Italiener von Bord der Fähre rollen. „Wie kann man nur schneller als Google Maps sein“, schüttelt Scandlines-Mitarbeiter Jesper Spech ungläubig den Kopf, während er seinen Traum davon fahren sieht.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die beiden Italiener beginnt jetzt nach eigener Aussage der schwerste Abschnitt ihrer Reise in Europas Norden. Autofreie Straßen auf tausenden, monotonen Kilometern durch Schweden und Norwegen – mit erlaubten Maximalgeschwindigkeiten von 120 und 90 km/h. Da wird die Passione Rossa zum Leiden.

Von Martina Rathke