Schneller als geplant: Mehr als 300 Meter für Swine-Tunnel schon gebohrt

Swinemünde

Der Bau des neuen Swine-Tunnels zwischen den Inseln Usedom und Wollin schreitet schneller voran als erwartet. Die von den Swinemündern „Wyspiarka” (Insulanerin) genannte gigantische Bohrmaschine hat bereits mehr als 300 Meter zurückgelegt und wird möglicherweise im August, einen Monat früher als geplant, auf der anderen Seite der Swine den Durchbruch schaffen. Täglich werden fast 10 Meter Tunnel gebohrt und gleichzeitig die Segmente des Tunnelgehäuses, speziellen Ringe verlegt. Jeder von ihnen wiegt 75 bis 100 Tonnen.

Blick aus der Vogelperspektive auf die Großbaustelle für den Swine-Tunnel Quelle: PORR

„Präzision ist hier sehr wichtig. Die Breite eines Elements darf nicht mehr als 0,5 Millimeter vom anderen Element abweichen, in der Dicke 1,5 Millimeter und in der Länge 1 Millimeter“, betont Piotr Flisiak, Vertragsdirektor bei PORR, dem Generalunternehmer für den Tunnelbau in Swinemünde.

Der Tunnel wird anhand eines Bohrkopfs mit einem Durchmesser von 13,5 Metern gebohrt. In seinem Vorderteil befinden sich Düsen, die eine spezielle Substanz injizieren, die den schlammigen Boden verdickt. Auf der anderen Seite des Flusses, auf der Insel Wollin, wird ebenfalls intensiv gearbeitet.

Wenn alles nach Plan läuft, wird es im September 2022 möglich sein, durch den neuen und 1760 Meter langen Tunnel zu fahren. Die Investitionskosten für die Swine-Unterführung belaufen sich auf 912 Millionen Złoty. Die EU steuert 775 Millionen Złoty zur Finanzierung des Großprojektes bei.

Von Radek Jagielski