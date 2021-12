Rostock

Auf direktem Weg ans Meer oder in die Großstadt: Im Rahmen ihres Fahrplanwechsel vom 12. Dezember baut die Deutsche Bahn (DB) ihr Fernverkehrsangebot im Nordosten weiter aus. Es soll schnellere und häufigere Direktverbindungen an die Ostseeküste in MV geben.

Bundesweit hat es bei der Umstellung auf den neuen Fahrplan der Bahn zufolge keine Probleme gegeben. „Die deutliche Ausweitung des Angebots für die Fahrgäste mit täglich rund 50 000 zusätzlichen Sitzplätzen im Fernverkehr hat reibungslos funktioniert“, sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntag.

Unter anderem fahren auf acht der zehn stärksten innerdeutschen Flugstrecken zusätzliche ICE-Züge mit weniger Zwischenhalten, die sogenannten Sprinter. Zwischen Berlin und Köln fahren ICE dreimal täglich ohne Zwischenhalt in weniger als vier Stunden, bis zu eine halbe Stunde schneller als bisher. Auch die Fahrtzeit von Berlin nach Hamburg beträgt wieder unter zwei Stunden.

Auf direkten Weg nach Köln – Verbindungen nach Berlin ab 2022

So können Bahnreisende ab Sonntag, 12. Dezember, täglich von Köln Messe/Deutz mit dem ICE umsteigefrei über Hamburg nach Rügen fahren. Von Montag bis Samstag verkehre zudem ein ICE-Zugpaar auf der Strecke Binz-Hamburg-Hannover-Frankfurt am Main-Karlsruhe. Wie die DB berichtet, fährt die Retour um 8:26 Uhr vom Ostseebad Binz ab.

Von April bis Oktober 2022 fährt außerdem ein ICE an Samstagen vom Berliner Hauptbahnhof über Greifswald und Stralsund nach Binz. Retour fährt der ICE von Mitte Mai bis Anfang Oktober 2022 vom Ostseebad Binz zum Berliner Hauptbahnhof. Außerdem wird es ab Mitte Mai bis Anfang Oktober bessere Umsteigeverbindungen von und nach Usedom geben, wie die DB mitteilt.

Mehr Verbindungen nach Warnemünde

Ab Berlin bietet die DB von Anfang April bis Ende Oktober samstags zusätzliche ICE/IC-Fahrten von und nach Rostock und Warnemünde an, mit Zwischenhalt jeweils auch in Oranienburg, Neustrelitz und Waren/Müritz. Zudem solle ein Sprinter umsteigefrei von Warnemünde über Halle und Erfurt bis Frankfurt am Main fahren.

Das Ostseebad Warnemünde ist ab sofort das ganze Jahr über mit einem Intercity umsteigefrei von Städten wie Leipzig, Halle, Magdeburg, Ludwigslust und Schwerin erreichbar. Bisher gab es diese Verbindung nur während des Sommers und am Wochenende.

