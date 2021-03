Rostock

Selbsttests an den Schulen MVs: Seit Mittwoch gibt es sie in weiten Teilen des Landes. Doch am ersten Tag wurden sie noch sehr zaghaft eingesetzt. Die Schulleitungen sind unsicher, wie sie die Testungen handhaben sollen.

In einem Schreiben an die Eltern von Bildungsministerin Bettina Martin heißt es, die Tests seien sehr leicht anwendbar. Das ist relativ zu sehen. Es gibt dennoch einiges zu beachten und wer sagt, dass ihn gerade jüngere Kinder richtig durchführen? Es benötigt eine genaue Anleitung durch die Lehrer.

Zu schneller Einsatz überfordert die Schulen

Und da wären wir schon beim zweiten Problem: Die Lehrer müssen den Überblick behalten, hygienisch vorgehen und alles dokumentieren. Eine Unterrichtsstunde ist da schnell rum. Und sind die Tests überhaupt zuverlässig? Eine berechtigte Frage. Experten warnen vor einer trügerischen Sicherheit.

Es steht außer Frage, dass die Idee gut ist, um endlich wieder Präsenzunterricht zu ermöglichen. Und das Land war erstaunlich schnell bei der Beschaffung des Tests. Doch zu schnell bei der Verteilung. Es fehlt noch an der richtigen Strategie.

Von Maria Baumgärtel