Rostock

Mehr Sicherheit im Unterricht: Das versprechen die kostenlosen Corona-Selbsttests, die künftig jedem Schüler und Lehrer in MV einmal pro Woche zur Verfügung stehen sollen. Damit ging es nun los. Am Mittwoch wurden die ersten Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte vor dem Unterricht auf Corona getestet.

Zunächst gibt es die Tests an allen weiterführenden Schulen in den Landkreisen Rostock, Vorpommern-Greifswald, Ludwigslust-Parchim sowie in der kreisfreien Landeshauptstadt Schwerin. Dort startete man erneut in den Wechselunterricht ab der 7. Klasse. Über 411 000 Tests hatte das Technische Hilfswerk (THW) dafür am Wochenende verteilt.

Zuverlässigkeit der Tests lässt zu wünschen übrig

„Bei uns ist niemand positiv“, resümiert Heike Walter, Schulleiterin der „Schule am See“ in Satow (Landkreis Rostock) und Vorsitzende der Schulleitungsvereinigung MV, erleichtert. Allerdings haben sich auch nicht alle testen lassen. Wie viele es letztendlich waren, darüber hat Walter am Mittwochmittag noch keinen Überblick. Sie steht den Tests noch zwiegespalten gegenüber: „Die Frage ist, wie zuverlässig sind sie wirklich.“

Dieses Problem sieht auch Karsten Becker, Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie an der Unimedizin Greifswald. Er befürchtet, man könne sich in falscher Sicherheit wiegen: „Diese Schnelltests haben eine geringere Sensitivität, können also auch schneller mal falsch positiv oder falsch negativ ausfallen.“ Das zeigt zum Beispiel der Fall der Grundschule Rethwisch (Landkreis Rostock). Sie wurde in der vergangenen Woche wegen acht positiver Schnelltests geschlossen. Die nachfolgenden PCR-Tests ergaben jedoch: alle sind negativ.

Karsten Becker, Direktor des Friedrich-Loeffler-Instituts für Medizinische Mikrobiologie in Greifswald, warnt vor einem Gefühl der falschen Sicherheit durch die Schnelltests. Quelle: Universitätsmedizin Greifswald

Einführung der Schnelltests kam zu kurzfristig

Ein weiteres Problem sieht die Buchenbergschule in Bad Doberan. „Wir wollen sicherstellen, dass wir hygienisch alles richtig machen. Gerade für die kleineren Kinder ist der Test auch gar nicht so leicht durchzuführen. Wir brauchen ein Konzept, deshalb beginnen wir erst am Freitag mit dem Testen. Ausgestattet sind wir aber prima“, erzählt Schulleiter Christian Beyer.

Aus denselben Gründen hat das private Ostseegymnasium in Greifswald beschlossen, die Schnelltests erst am kommenden Montag einzusetzen: „Jetzt ist es zu kurzfristig, um die Sache sauber über die Bühne zu bringen“, meint Geschäftsführerin Barb Neumann. Die Lehrer müssten gut vorbereitet werden und auch juristisch müsse alles abgeklärt sein. Getestet werden dürfen nämlich zum Beispiel nur Schüler, die eine Einverständniserklärung der Eltern haben. Es herrsche Unsicherheit.

Schwierig: Ergebnis unterliegt der Schweigepflicht

Rechtliche Bedenken äußert auch Mikrobiologe Karsten Becker: „Das Testergebnis ist streng genommen ein medizinischer Befund und unterliegt der Schweigepflicht. Wie also gewährleisten die Schulen den Datenschutz?“ Außerdem werden die Corona-Tests normalerweise nicht ohne Grund in Schutzkleidung von medizinischem Personal durchgeführt: „Hat ein Kind Corona, ist der Tupfer infiziös. Macht man nicht alles richtig, könnte man die Viren im Klassenzimmer verteilen.“ Er plädiere deshalb für eine Testung zu Hause.

Lesen Sie auch: Kommentar zu Schnelltests an MVs Schulen: Gute Idee, schwierige Umsetzung

Risiko der Ausgrenzung in der Schule

Dafür spricht sich auch der Landeselternrat aus, wie der Vorsitzende Kay Czerwinski sagt, begründet das aber noch anders: „Möchte sich ein Kind in der Klasse nicht testen oder wird gar positiv getestet, könnte das schnell zur Stigmatisierung und somit zur Ausgrenzung führen.“ Zudem sei der Aufwand für die Lehrer enorm. „Es ist lobenswert, dass die Regierung kurzfristig so viele Tests bereitstellt, aber es muss auch für alle praktikabel sein“, betont er.

Kay Czerwinski, der Vorsitzende des Landeselternrates MV, spricht sich für eine Testung zu Hause aus. Quelle: privat

Der 12-Jährige Connor Steege, der die Regionale Schule in Sanitz besucht, hat Respekt vor den Selbsttests: „Ich habe Angst, positiv zu sein und in Quarantäne zu müssen, nichts mehr machen zu können. Vielen meiner Klassenkameraden geht es ähnlich.“ Getestet wurde auch an seiner Schule am Mittwoch noch nicht. Doch das wird sich in den kommenden Tagen ändern.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schnelltests für alle ab 22. März

Wie gut die Schnelltests am ersten Tag nun wirklich angenommen wurden, ist noch nicht klar, wie Henning Lipski, Sprecher des Bildungsministeriums MV, sagt: „Die Rückmeldungen werden nach und nach bei uns ankommen.“ Klar ist aber, dass noch diese Woche 400 000 Tests in Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Rügen, der Hansestadt Rostock und der Mecklenburgischen Seenplatte verteilt werden. Spätestens ab kommendem Montag, dem 22. März, sollen sie dann an jeder Schule des Landes verfügbar sein.

Von Maria Baumgärtel