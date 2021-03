Greifswald

Eigentlich wollte sie nur ihren Stammkunden, den älteren und denen, die nicht so gut mit dem Internet zurechtkommen, einen Gefallen tun. Nun ist sie voll eingebunden. Apothekerin Franziska Junge ist Inhaberin der Greifen-Apotheke, direkt am Eingang der Greifswalder Innenstadt. Abgesehen von der Unimedizin ist sie die Einzige, die die kostenlosen Schnelltests, die Bürgertests, in Greifswald anbietet. Ursprünglich aber nicht für alle.

„Nachdem klar war, dass die Schnelltests kommen, habe ich mich mit dem Team besprochen. Trotz einiger Zweifel haben wir uns dafür entschieden, die Tests morgens von 7 bis 8 Uhr vor den eigentlichen Öffnungszeiten anzubieten“, erklärt Junge. Eben für die ältere Stammkundschaft, die nicht so gut mit dem Internet zurechtkommt.

Doch dann kamen die bürokratischen Hürden: getrennter Eingang, getrenntes Personal, Buchführung. Einfach ist es nicht. Richtig schwierig wurde es jedoch, als ihre Absichten öffentlich wurden. Aus Junges Plan, aus der netten Idee, wurde ein Strohhalm der Hoffnung auch für die Greifswalder, von denen die Apothekerin dachte, dass sie gut im Schnelltestzentrum nebenan aufgehoben sein.

Vor Ostern wollen viele auf Nummer sicher gehen

Nur einen Steinwurf von der Apotheke entfernt ist die Mensa am Schießwall. Seit Mittwoch werden auch hier die kostenfreien Schnelltests angeboten. Zwischen 10 und 15 Uhr können Termine im Internet gebucht werden. Das Prozedere selbst geht schnell, dauert keine 2 Minuten. Die Nachfrage ist entsprechend groß, der Andrang dank kluger Infrastruktur nicht. Nur einige wenige warten kurz, bevor sie zu dem Test in die alte Mensa gebeten werden.

Ein junger Mann, der kurz vor dem Testzentrum warten muss, berichtet, dass er am Mittwoch seinen Wunschtermin bekommen hat, ganz ohne Probleme. Ein anderer kommt gerade vom Test. Er musste am Donnerstag bereits schauen, wie der Termin am besten passt. Beide wollen ihre Familien über Ostern besuchen und auf Nummer sicher gehen. Eine junge Frau hat andere Wünsche. Die Kollegen aus dem Büro mal wiedersehen, raus aus dem Homeoffice. Damit das jedoch möglich ist, müssen sich erst alle testen lassen. Vernünftig!

Schnelltestzentrum verdreifacht Termine pro Tag

So wie ihnen geht es gerade wohl vielen Greifswaldern. Denn die Termine im Schnelltestzentrum sind heiß begehrt. Am Freitagnachmittag gibt es vor Ostern nur noch wenige Termine. Deswegen hat die Unimedizin bereits gehandelt. Die ursprünglich 60 Termine am Tag (alle 5 Minuten einer) wurden auf 150 erhöht, fast verdreifacht. Alle 2 Minuten kann ein Schnelltest durchgeführt werden.

Wie Christian Arns, Sprecher des Universitätsklinikums, mitteilte, plane die Unimedizin bereits den Ausbau. In der kommenden Woche wird das Schnelltestzentrum um eine zweite Straße erweitert, die Kapazität damit verdoppelt. Die Nachfrage nach nur drei Tagen Betrieb macht das eindeutig notwendig.

Franziska Junge ist bis Ostern gut ausgebucht, eigentlich schon überbucht. Am Donnerstag und Freitag startete sie in einen Testbetrieb, der gut lief. „Mich haben über 100 Anrufe, Mails und Fragen in der Apotheke selbst erreicht, das können wir gar nicht leisten.“ Am Samstag ist sie sogar auf externe Hilfe angewiesen, um alle Schnelltests durchzuführen. Trotzdem versteht sie, dass andere Apotheken von der Möglichkeit, Schnelltests anzubieten, abgesehen haben.

Viele bürokratische Hürden für Apotheken

Zu den bürokratischen Hürden kommt noch, dass die Apotheken mit den Tests in Vorkasse gehen. Wann das Geld zurückkommt und von wem, ist noch gar nicht klar. Ab April will der Schnelltest-Anbieter Roché, von dem auch Junge ihre Tests bezieht, preislich anziehen. Dann wird der Test teurer sein als die Erstattung des Bundes. Für Junge ergeben sich bis jetzt fast nur Umstände, die sie aber gerne in Kauf nimmt.

Franziska Junge und das Schnelltestzentrum der Unimedizin könnten ab April Gesellschaft bekommen. Das IMD-Labor plant im kommenden Monat ebenfalls, die kostenlosen Bürgertests in Greifswald anzubieten. Neben den Testzentren gibt es im Landkreis Vorpommern-Greifswald nach Angaben des Wirtschaftsministeriums zehn Apotheken, die kostenlose Schnelltests durchführen.

Von Philipp Schulz