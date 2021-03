Rostock

Bestellpanne im Innenministerium – oder alles „gar kein Problem“? Für die Schnelltests an Grundschulen werden in MV offenbar Testkits eingesetzt, die für Kinder unter elf Jahren offiziell gar nicht zugelassen sind. Das bestätigte das Schweriner Bildungsministerium jetzt auf OZ-Anfrage, hält die Tests aber dennoch für zweckmäßig und aussagekräftig.

Der Landeselternrat hingegen sieht sich hingegen in seiner Kritik bestärkt und fordert Änderungen bei den Corona-Tests an den Schulen im Land: Statt in den Schulen sollen sich die Schüler künftig daheim testen. Unter Aufsicht der Eltern statt der Lehrer.

Land setzt verschiedene Tests ein

Seit vergangener Woche laufen an den ersten Schulen im Land die Corona-Tests auch an den Grundschulen an. Ein Mal pro Woche werden die Kinder auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. Auf freiwilliger Basis. Ohne Einverständnis der Eltern auch kein Test. Das Land plant, den Rhythmus der Tests künftig auszubauen – auf mindestens zwei pro Woche.

„Die Schulen haben Selbsttests von unterschiedlichen Herstellern erhalten, die auf die gleiche Art und Weise angewendet werden. Wir haben beim Innenministerium, das generell für alle zentralen Beschaffungen der Landesverwaltung zuständig ist, Selbsttests für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte zur Beschaffung angemeldet“, erklärt Henning Lipski, Sprecher des Bildungsministeriums. Und er ergänzt: „Wir sind sehr froh, dass diese Selbsttests in sehr kurzer Zeit beschafft werden konnten, weil sie auf dem Markt derzeit sehr gefragt sind.“

Tests nur unter Aufsicht gestattet

Einige der eingesetzten Tests werden nun aber in Zweifel gezogen: Denn sie sollen für die jüngsten Schüler nur bedingt geeignet sein. Das Ministerium sagt: „Nach schriftlicher Auskunft des Herstellers sind der AMP Rapid Test SARS CoV 2 Ag und der AMP Rapid Test SARS CoV 2 Sputum für Kinder ab dem 11. Lebensjahr unbedenklich zur Eigenanwendung zugelassen.“ Bedeutet im Umkehrschluss: Für jüngere Kinder – also auch Grundschüler – hat der Hersteller keine Freigabe erteilt. Jedenfalls nicht für „Selbsttests“.

Laut Ministeriumssprecher Lipski könnten die beiden besagten Tests dennoch auch bei jüngeren Schülern eingesetzt werden. Bedingung dafür: „Unter 11 Jahren empfiehlt der Hersteller das Testen unter Aufsicht von Lehrkräften, Erziehungsberechtigten oder sonstigem Personal, das zusätzlich die Sicherheit der Kinder gewährleistet.“ Denn das „Problem“ sei nicht die Aussagekraft der Tests, sondern ein mögliches Verletzungsrisiko bei der „Probenentnahme“. Denn für die müssen die Kinder ein Stäbchen in die Nase einführen.

„Da in Mecklenburg-Vorpommern die Selbsttests im Klassenverband und im Klassenraum unter Anleitung der Lehrkräfte durchgeführt werden, ist diese Aufsicht sichergestellt. Einer Testung mit AMP-Tests steht damit nichts entgegen“, so Lipski.

Elternräte wollen daheim testen

Auch Kay Czerwinski, der Vorsitzende des Landeselternrates, kennt die Sorgen mit den AMP-Tests: „Grundsätzlich halten wir die Tests an Schulen für absolut richtig. Die Schule ist nunmal der beste Ort zum Lernen und die Tests sind ein Weg, um die Klassenräume offen halten zu können.“

Aber: Der Landeselternrat habe sich mehrfach dafür ausgesprochen, dass die Tests daheim – zusammen mit den Eltern statt mit den Lehrern – durchgeführt werden. Die Diskussionen um die AMP-Tests bestärken den Elternrat in seiner Forderung. Denn aus Sicht der Mütter und Väter gäbe es mehrere gute Gründe für das Testen zu Hause: Die Haftungsfrage sei geklärt und Schüler, deren Test positiv ausfällt, wären vor einer möglichen „Stigmatisierung“ geschützt.

Von Andreas Meyer