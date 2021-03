Rostock

Noch sind die Kapazitäten an Testmöglichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern zu gering. Das soll sich laut Wirtschaftsexperten allerdings schnell ändern. Vor allem Unternehmen sollen mehr in die Pflicht genommen werden und ihre Mitarbeiter testen.

„300 000 bis 400 000 Schnelltests werden pro Woche in MV allein für Wirtschaft und die im Handel Beschäftigten gebraucht – und wir haben da noch keine Testpflicht“, betont Sven Müller, Geschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände (VUMV). Zurzeit gebe es nur eine freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft im Land.

Der Beschluss der Landesregierung vom vergangenen Wochenende setze voraus, dass genügend Schnelltests für den Handel und für die Kunden vorhanden sind. „Das ist zurzeit aber noch ein großes Problem. Die Schnelltestzentren im Kreis Ludwigslust-Parchim laufen jetzt schon über“, so Müller. Das werde in den anderen Landkreisen auch so kommen. „Vonseiten des Landes muss da noch nachgebessert werden“, fordert VUMV-Geschäftsführer Müller. Wie viele Tests für Kunden im Land benötigt werden – das lasse sich nur schwer sagen.

Schnelltests sind „besser als zu schließen“

Ein Problem seien zudem die Selbsttests, die laut Staatskanzlei ebenso zugelassen sind. Dabei gebe es allerdings aus Sicht der Unternehmensverbände noch Klärungsbedarf: „Es kann nicht Aufgabe der Friseurin sein, eine Bescheinigung auszustellen“, so Müller. Kompetenz, Zeit und Voraussetzungen dafür seien in den Salons nicht gegeben. Grundsätzlich befürwortet Unternehmensverbandschef Müller die Schnellteststrategie aber. Es seien zwar noch nicht alle Voraussetzungen erfüllt. „Das ist aber immer noch besser als zu schließen.“

Ein Großteil der Tests, für die es Bescheinigungen zum Shoppen gibt, werden von den Apotheken im Land übernommen. Dort gibt es allerdings noch ein Problem: „Es sind zu wenig Tests da für diejenigen, die sich testen lassen wollen. Wir werden überrollt mit Anfragen“, berichtet Axel Pudimat, Vorsitzender des Apothekerverbandes MV. Die meisten Apotheken bieten einen Online-Terminservice an. Wer spontan einen Termin zum Schnelltest in einer Apotheke machen will, muss zurzeit meist noch länger warten.

Betriebe sollen Mitarbeiter testen

Um Entlastung zu schaffen, sollen auch immer mehr Arbeitgeber ihre Beschäftigten testen. Und: Diese sollen dann auch vom Betrieb bei negativem Test eine Bescheinigung – wie in den Apotheken und Testzentren – darüber bekommen. „Wir müssen Anreize schaffen, damit genau das in den Unternehmen schon passiert. Ziel ist ein systematisches Testen im Land“, erklärt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV, der seit dieser Woche auch hilft, die Teststrategie im Land zu koordinieren.

Systematisches Testen – das beginne allerdings erst bei einer regelmäßigen Testung von 40 Prozent der Bevölkerung. Für MV bedeutet dies, dass rund 640 000 Menschen im Land mindestens einmal die Woche getestet werden müssten. „Noch sind die Testkapazitäten zu gering“, sagt Woitendorf. Doch: Viele größere Unternehmen im Land würden ihre Mitarbeiter bereits regelmäßig testen. Immer mehr kleinere kommen hinzu.

„Der Arbeitgeber kann nach entsprechender negativer Coronavirus-Testung mit einem Schnelltest oder einem Selbsttest unter Aufsicht eine Bescheinigung für seine Beschäftigten ausstellen, dass der Test im Unternehmen durchgeführt wurde. Dieser hat eine Gültigkeit von 24 Stunden. Mit der Bescheinigung ist beispielsweise der Einkauf in der Innenstadt oder der Besuch einer körpernahen Dienstleistung möglich“, erklärte auch Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag.

185 Teststationen in MV sind bereits installiert

Um ein systematisches Testen der Bevölkerung zu erreichen, soll das Zusammenspiel der Testungen durch medizinische Einrichtungen, kommunale Testzentren und inzwischen auch vielen privat betriebenen Teststationen helfen. Zurzeit seien rund 185 Teststationen im Land installiert. Weitere sollen folgen.

Thorsten Ries, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Rostock, kritisiert allerdings, die Landesregierung habe erst einen Beschluss gefasst. „Es sind aber noch viele rechtliche Fragen zu klären – es gibt keine Testpflicht für die Unternehmen.“ Inwieweit können sie also zu Tests aufgerufen werden. Generell sei eine zunehmende Bereitschaft zum Testen bei den Unternehmen zu erkennen.

„Sie wollen ihren Beitrag leisten. Viele sind aber auch verunsichert. Die Mitarbeiter wissen gar nicht, ob sie Kunden und Kollegen testen dürfen. Wie spreche ich Kunden überhaupt darauf an? Es gibt viele offene Fragen“, so Ries. Vor allem der Handel habe ohnehin schon einen enormen Beitrag geleistet. Er verstehe nicht, warum nicht generell schon geöffnet werden könne: „Mit negativem Test, Maske und Abstand: Warum darf das nicht stattfinden?“

Auch für die Tourismuswirtschaft sollen Schnelltest der Schlüssel zum Wiedereinstieg werden. Schon jetzt könnten laut Tourismusverbandschef Tobias Woitendorf die Kurverwaltungen Testort sein. „Sie liegen zentral und haben die Räumlichkeiten. Wir können dort jetzt schon üben, um dann irgendwann hoffentlich unsere Gäste dort zu testen“, so Woitendorf.

