Die Tourismusbranche in MV erwartet für 2020 ein Minus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das besagt eine Hochrechnung des Landestourismusverbands auf Basis der bisher vorliegenden Zahlen und der Erwartungen bis Jahresende.

Der Verband geht von etwa 27,4 Millionen Übernachtungen bis zum 31. Dezember aus, nach 34,1 Millionen im vergangenen Jahr. „Das ist schlimm, auch wenn die Verluste geringer ausfallen als bei vielen anderen Urlaubszielen in Deutschland“, sagte Verbandsgeschäftsführer Tobias Woitendorf.

Küstenregionen größte Verlierer

Die größten Verlierer im Gesamtjahr waren die Küstenregionen, wo die Übernachtungen überdurchschnittlich einbrachen. Die Mecklenburgische Seenplatte kam dagegen mit einem Minus von sieben Prozent bis Ende September ganz gut weg. „Daran kann man den Trend zu individuellem Urlaub in der Natur mit ausreichend Abstand ablesen“, meint Woitendorf. Bemerkenswert: Die Campingplätze in MV konnten in den ersten neun Monaten des Krisenjahres sogar um 8,5 Prozent zulegen.

Für 2021 rechnet Woitendorf mit einer deutlichen Erholung – einerseits, weil der Trend zum Urlaub im eigenen Land wohl anhalten werde, andererseits aber auch dank des Corona-Impfstoffs. „MV wird wieder zu den gefragten Urlaubsregionen zählen. Das heißt nicht, dass alles ausgebucht sein wird, aber wir erwarten eine große Nachfrage von Gästen aus Deutschland.“

Weniger ausländische Gäste 2021

Allerdings werde es auch 2021 noch viele Menschen geben, die sich wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage keinen Urlaub werden leisten können. Auch Urlauber aus dem Ausland werden wohl erst einmal nicht so zahlreich kommen.

Andererseits werde auch 2021 voraussichtlich deutlich weniger geflogen – was wiederum für MV spreche, wohin die meisten Urlauber individuell anreisen.

Personallage noch verschärft

Die große Mehrheit der Unternehmen habe die Krise bislang überstanden, „und wir tun alles, damit sie im kommenden Jahr noch am Markt sind und Gäste begrüßen können“, so der Verbandschef. Problematisch bleibe allerdings die Personalsituation, die durch die Pandemie noch verschärft wurde. „Angesichts der unklaren Lage sind auch Mitarbeiter abgesprungen. Wie viele, lässt sich schwer sagen.“

Viele Hoteliers und Gastwirte hätten den Lockdown dank guter Fördermöglichkeiten für dringend notwendige Investitionen genutzt – aber nicht alle. „Wer durch Corona in große wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist, musste Investitionen zurückstellen“, so Woitendorf.

Urlauber wollen Nachhaltigkeit

Wie notwendig ein Investitionsschub für den Tourismus in MV sei, habe Corona vor allem in zwei Bereichen vor Augen geführt, meint er: „Die Anforderungen an digitale Angebote sind gestiegen. Die Gäste wollen online buchen, sich informieren oder digital Touren planen.“

Das zweite Schlagwort sei Nachhaltigkeit: „Die Gäste schauen genauer hin, ob ein Gastgeber ökologisch und ökonomisch nachhaltig arbeitet, sei es bei der Energieversorgung, der Mobilität oder den Lebensmitteln.“ Hier sei ein echter Wertewandel nötig – vielleicht der wichtigste seit 1990, meint Woitendorf. „Und viele Betriebe sind da auch schon auf einem guten Weg.“

