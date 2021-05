Stralsund/Franzburg

Ein Schäfer mit toten Tieren mitten in der Stralsunder Altstadt, direkt in der Fußgängerzone: Dieses Bild hat am Dienstag bei vielen Passanten für Verwunderung gesorgt. Sie merkten schnell: Ingo Stoll ist stocksauer. Denn er machte seinem Ärger lautstark Luft. Öffentlichkeitswirksam bezog er am Ostkreuz Stellung – mit den aufgerissenen Schafen.

Mit der ungewöhnlichen Aktion wollte der Mann, der seit über 40 Jahren mit den Schafen durch den Landkreis zieht, auf die Probleme mit dem hier wieder heimisch werdenden Wolf aufmerksam machen. Gerade wurde die Herde, die seit Mitte April in den Franzburger Hellbergen weidet, von einem Wolf heimgesucht. „Der Wolf hat vier Schafe getötet, drei Tiere sind verletzt, und zwei vermisse ich noch immer“, sagt er.

Passanten zeigen Verständnis für die Aktion

Die vier toten Schafe hat der Schäfer von seinem Hänger abgeladen und auf einer Plane bewusst zur Schau gestellt. „Das war wirklich ein Wolf?“, staunt eine Frau. Sie konnte nicht fassen, dass der durch die Hellberge streift, dort, wo viele Menschen spazieren gehen. Die Stralsunderin konnte jedoch verstehen, dass der verzweifelte Schäfer den ungewöhnlichen Schritt in die Öffentlichkeit gegangen ist.

Polizei und Ordnungsamt, die nach nur wenigen Minuten am Ostkreuz ankamen, sorgten allerdings für ein schnelles Ende der Aktion. Sie nahmen eine Anzeige auf und erteilten dem Schäfer und einem befreundeten Landwirt einen Platzverweis.

Schäfer fordert Hilfe von der Landespolitik

Dass der Wolf die Schafe gerissen hat, daran besteht für Ingo Stoll kein Zweifel. „Es ist der vierte Angriff innerhalb kurzer Zeit. Beim letzten Mal hat mir die Gutachterin bestätigt, dass der Wolf die Tiere getötet hat. Aber keiner hilft einem. Eigentlich müsste das Veterinäramt handeln. Doch dann soll ich das bezahlen, das sehe ich gar nicht ein. Ich habe den Wolf hier nicht hergeholt“, schimpft der 62-Jährige und erinnert an Investitionen, die er tätigen musste, um seine Schafherden zu sichern. Er fordert vom Land endlich mehr Unterstützung, sonst sei seine Existenz gefährdet.

