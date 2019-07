Schönberg

Der Büromöbelhersteller Palmberg mit Sitz in Schönberg ( Nordwestmecklenburg) ist neuer Trikot-Partner der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Das Unternehmen wird für die zweite Hälfte der Nationalmannschaftssaison, inkl. der Länderspiele in Münster und Bremen sowie der Europameisterschaft, auf der Vorderseite des Trikots der Schmetterlinge präsent sein.

Bereits seit Juni 2018 ist Palmberg offizieller Partner des Deutschen Volleyball-Verbandes und auf den Staff-Shirts der A-Nationalmannschaften, LED-Banden, Videotrailer, Anzeigenwerbung sowie Ticketkontingenten bei allen Heimspielen der Hallen-Teams (Frauen & Männer) sichtbar.

Palmberg empfängt die Frauen Nationalmannschaft: Die Volleyballerinnen präsentieren das neue Trikot mit dem Schriftzug des Unternehmens. Quelle: Lutz Bongarts

Leidenschaft und Siegeswille

Geschäftsführer Uwe Blaumann sagt zur Erweiterung der Partnerschaft: „Nach unserem Engagement als offizieller Partner des Deutschen Volleyball-Verbandes freuen wir uns sehr, dass wir erstmals Trikot-Partner der Frauen-Nationalmannschaft sind. Diese Leidenschaft, der Kampfgeist und unbedingte Siegeswille, den das Team auf dem Feld zeigt, begeistert die Fans und passt einfach perfekt zu unserem Unternehmen. Wir fiebern dem Start der Europameisterschaft im August schon entgegen.“

Ihre Premiere in den neu gebrandeten Trikots haben die Schmetterlinge bei den EM-Vorbereitungsspielen gegen Polen in Münster (15. August) und Bremen (16. August). Anschließend geht es zur Europameisterschaft (23. August bis 8. September), die erstmals von vier Nationen in Polen, der Türkei, der Slowakei sowie Ungarn ausgetragen wird. Deutschland spielt die Vorrunde in der slowakischen Hauptstadt Bratislava.

Mehr lesen:

Schönberger Büromöbelhersteller baut neues Werk

Palmberg unterstützt Jugendfeuerwehr

OZ