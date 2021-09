Wer ein Haus bauen oder seine Wohnung neu einrichten will, ist bei der Robau in Rostock an der richtigen Adresse: Auf der Messe und ihrer Begleitschau Wohnideen & Lifestyle präsentieren Immobilien-Profis, Handwerker und Interior Designer die neuesten Trends und Produkte – Was 2021/2022 angesagt ist, erklärt der Robau-Projektleiter in der OZ.