Gesunde Ernährung ist nicht immer leicht. Gerade jetzt im Lockdown, wo viele Menschen, die im Home Office arbeiten, selbst kochen müssen, anstatt mittags einfach in die Kantine zu gehen. Und die Verlockung, sich schnell eine Pizza in den Ofen zu schieben, ist ebenfalls groß.

Aber für gesundes Essen und leckeres Essen muss man nicht zwangsweise stundenlang am Herd stehen. Das geht auch einfach und schnell in der Feierabendküche. Die kann übrigens nicht nur schmecken, sondern auch fantastisch aussehen.

Daher rufen wir Sie, liebe Leser, dazu auf, uns Bilder von Ihrer selbst gekochten, gesunden Feierabendküche zu schicken. Mit dem Foto nehmen Sie an der Wahl zur „Schönsten Feierabendküche in MV“ teil. Damit die Lust am Kochen auch erhalten bleibt, können Sie auch etwas gewinnen. Bis Sonnabend, den 27. März, können Sie uns ihre leckeren Schnappschüsse schicken.

So machen Sie mit

Laden Sie dafür das Bild einfach über unser Foto-Upload-Formular mit dem Stichwort „Feierabendküche“ hoch und schreiben Sie ein paar Sätze zu Ihrem Essen. Schon haben Sie die Chance auf einen tollen Gewinn. Alternativ können Sie uns auch eine Mail schicken an online@ostsee-zeitung.de.

Kurzurlaub und Kochkurs zu gewinnen

In einer Online-Umfrage stellen wir am kommenden Dienstag (30. März) die besten Bilder Ihrer gesunden Küche zur Auswahl und lassen die Leser entscheiden, welches gewinnt. Abgestimmt werden kann bis Ostersonntag (4. April). Der oder die Köchin mit den meisten Stimmen erhält einen „Land de Luxe Kurztrip“ im Hotel „Alte Schule“ (Nebensaison unter der Woche, inklusive einem 6-Gänge-Menü + eine Übernachtung für zwei Personen).

Auch die Umfrage-Teilnehmer, die sich dabei registrieren, haben die Chance, zwei mal zwei Tickets für ein Grouking Live-Kochkurs im April zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich.

Diese OZ-Aktion findet im Rahmen der Themenwoche „Einfach GESUND“ statt und wird von Cheplapharm präsentiert.

