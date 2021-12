Rostock

Von der Oma liebevoll genäht, von der Mutter für die Tochter befüllt oder als Überraschung für die Kollegen: OZ-Leser haben Ihre Kreativität und Bastelkünste unter Beweis gestellt und die ersten Bilder ihrer Adventskalender eingesendet. Denn auch in diesem Jahr sucht die OZ wieder den „Schönsten Adventskalender in MV“. In unserer Bildergalerie könne Sie die ersten Einsendungen bewundern.

Auch Sie haben einen Adventskalender gestaltet und wollen ihr Glück versuchen? Machen Sie einfach ein Foto von Ihrem selbstgebastelten Adventskalender und laden Sie es hier hoch. Denken Sie dabei bitte unbedingt an das Stichwort „Adventskalender“ in der Überschrift. Außerdem müssen Name und Anschrift angegeben werden. Sagen Sie uns, für wen der Kalender ist, woher Sie die Idee dazu haben und wie er entstanden ist.

Einsendeschluss ist der 8. Dezember 2021. Danach werden die eingereichten Bilder am 9. Dezember unseren Lesern zur Abstimmung gestellt. Bis zum 20. Dezember können alle OZ-Abonnenten ihren Favoriten wählen. Im Anschluss werden die Gewinner in der OZ veröffentlicht und persönlich informiert.

Der „schönste Adventskalender in MV“ gewinnt 400 Euro Weihnachtsgeld. Für den zweiten Platz gibt es 300 Euro und für Platz drei 200 Euro. Auch die registrierten Teilnehmer der Abstimmung können einen 50-Euro-Gutschein für Amazon gewinnen.

