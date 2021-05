Rostock

„Schönster Garten in MV“ – diesen Titel trägt ab sofort der Gewinner unserer Umfrage. Die OZ-Leser haben in der vergangenen Woche darüber abgestimmt, welcher Garten unter all den tollen Einsendungen sie am meisten überzeugt.

Der glückliche Hobby-Gärtner ist Holger Behrens. Von den insgesamt 610 Teilnehmern konnte er 25,7 Prozent der Stimmen für sich gewinnen und landet damit auf dem ersten Platz. Dabei wollte der 59-Jährige zunächst gar nicht bei der Aktion mitmachen. Seine Partnerin überredete ihn und sendete uns das Bild.

Garten war vorher zugewuchert

Der Rostocker hat seinen Garten vor knapp zwei Jahren übernommen. Damals war das Gras zwei Meter hoch gewachsen und „alles war zugewuchert und voller Abfall“, wie er uns schrieb. Mit viel Hilfe von Freunden und Verwandten hat sich aber einiges getan. Seitdem ist ein toller „Kleinod“ daraus geworden, wie er es nennt. Ein Rückzugsort, der während der Corona-Pandemie umso mehr wert geschätzt wird. Dort wächst nun Gemüse und Holger Behrens findet Entspannung.

Zur Galerie Die OZ-Leser haben den Garten von Holger Behrens in Rostock zum „Schönsten Garten in MV“ gewählt. Doch der Garten sah nicht immer so schön aus. Viel Schweiß, harte Arbeit und Zeit steckt in dem Stück Land.

Besonders die kleinen Blickfänge „über’n Gartenzaun bereiten uns Freude“, schreibt er. Über den Gutschein für Grönfingers in Rostock im Wert von 400 Euro freut er sich riesig und weiß auch schon, dass dieser dem Garten zu Gute kommen wird. Gerne würde er sich damit den Traum von größeren Pflanzen erfüllen, die teuer sind. Zuvor hatte er diese Investition immer aufgeschoben.

Aber auch der Garten von Petra Neuhaus aus Wismar kann sich sehen lassen. Sie landete mit fast einem Fünftel aller Stimmen auf dem zweiten Platz in unserer Umfrage. Auch ihr großer Garten mit den vielen Sträuchern und bunten Blumen überzeugte die Leser. Auf dem dritten Platz haben die Leser den Garten von Uwe Bluhm gewählt. Dieser befindet sich in der Fleischervorstadt in Greifswald und ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet, wie er uns schrieb.

Wir danken allen Lesern für ihre schönen Einsendungen.

