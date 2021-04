Schönster Garten in MV gesucht: Jetzt für Ihren Favoriten stimmen

Rostock

Grüner Rasen, rote Rosen oder kleine Teiche im Garten – die OZ-Leser gestalten bereits fleißig ihre grünen Oasen zu Hause. Wir haben dazu aufgerufen, uns Bilder von ihrem Hof und den Beeten zu schicken und bei der Aktion „Schönster Garten in MV“ mitgemacht. Viele tolle Einsendungen haben uns dafür erreicht. Viel Arbeit steckt in jedem einzelnen und das sieht man.

In einer Umfrage wollen wir jetzt unsere Leser abstimmen lassen, welcher Garten der Schönste ist. Dafür können Sie jetzt hier Ihren Favoriten wählen. Die Abstimmung läuft bis Sonntag, den 2. Mai 2021. Der Gewinner der Umfrage darf sich über einen 400-Euro-Grönfinger-Gutschein freuen.

Paradies für Tiere

So sind in dem Garten von Martina und Norbert Baumgart in Zinnowitz über 200 Rosen. Das alles ist in den vergangenen 26 Jahren entstanden, schreiben sie uns. An den vielen bunten Blumen rund ums Haus können sich viele Spaziergänger erfreuen. „Dieser Garten ist unser Lebenselixier, bringt aber auch viel Freude und Zufriedenheit“, finden die beiden.

Auch der Garten von Manuela Kaiser aus Papendorf kann sich sehen lassen. Er bietet Insekten viel Nahrung. Die Pflanzen sind größtenteils Stauden, die mit jedem Jahr schöner werden, wie sie uns schreibt. „Vor ein paar Jahren haben wir einen Naturteich angelegt. Der bietet Fröschen, Molchen, Wasserkäfern und Libellen eine Heimat“. Es gibt Holzstapel, eine Natursteinmauer, ein Insektenhotel, Nistplätze für Vögel. Im Sommer summt, brummt und quakt es aus allen Ecken, heißt es.