Blühende Beete, gepflegter Rasen, gemütliche Sitzecke – die Bilder der Leser der OSTSEE-ZEITUNG, die sich an der Aktion „Schönster Garten in MV“ beteiligt haben, zeigen ein breites Spektrum. Einblicke aus dem Garten ihrer Eltern schickt Susann Meyer. Dieser wurde mit viel Hingabe über ein Vierteljahrhundert gestaltet. Jede Pflanze wurde ausgesucht und an einen Platz gesetzt, an dem sie optimal zur Geltung kommt.

Henry Hahn aus Bantow bei Neubukow (Landkreis Rostock) präsentiert prächtige Sonnenblumen und Kletterrosen. Ein großzügiger Teich und ein hölzernes Gartenhaus bereichern die Szenerie. Blühende Pracht bietet auch der Garten von Lore Krebs.

Bis 25. April sucht die OSTSEE-ZEITUNG den „Schönsten Garten in MV". Hier ein Überblick über die ersten Einsendungen.

Familie Gröger aus Beselin bei Rostock hat ihren Garten zum Spielparadies umgestaltet. Neben Rutsche, Kletterwand und Trampolin gibt es ein selbstgebautes Hochbeet aus Paletten und eine Grillecke.

Ihr Stückchen Land am Haus haben Günter und Christiane Ehrentreich aus Krusenhagen bei Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit viel Kraft gestaltet. „Wir genießen unsere Zeit hier und freuen uns, wenn alles anfängt zu blühen“, schreiben sie.

Mitmachen bis 25. April!

Wenn Sie, liebe Leser, ebenfalls ein grünes Fleckchen geschaffen haben, dann bewerben Sie sich bei der Aktion „Schönster Garten in MV“. Einsendeschluss ist der 25. April.

Laden Sie Ihre Bilder am besten per Foto-Upload hoch oder senden Sie sie per E-Mail an online@ostsee-zeitung.de. Auf den Bildern sollten der Garten als Ganzes sowie ein paar Details zu sehen sein – und natürlich auch der Gärtner oder die Gärtnerin.

Gesucht werden die unterschiedlichsten Gartentypen: Von der Hobby-Landwirtschaft bis zum Rosen- oder Zen-Garten, ob von Hand gepflegt oder vom Mähroboter gestutzt und per App bewässert.

Gutschein über 400 Euro für Grönfingers zu gewinnen

Unter allen Einsendungen wählen die OZ-Leser schließlich den Gewinner aus. Unter allen Teilnehmern wird ein Gutschein über 400 Euro für Grönfingers in Rostock verlost.

Von OZ