Schönster Wunschzettel aus MV gesucht: Jetzt abstimmen und gewinnen

Die Vorweihnachtszeit hat begonnen und viele Familien sind schon fleißig dabei, Geschenke zu kaufen. Damit der Weihnachtsmann aber auch weiß, was sich die Kinder wünschen, schreiben, malen oder basteln sie oft schon frühzeitig einen Wunschzettel. Die OSTSEE-ZEITUNG sucht jetzt den schönsten aus allen Einsendungen aus MV.

Dafür kann bis Sonntag, den 20. Dezember 2020, in einer Umfrage abgestimmt werden. Die drei Familien, deren Wunschzettel die meisten Stimmen gesammelt haben, erhalten jeweils einen 100-Euro-Gutschein für Amazon. Auch unter allen Teilnehmern, die bei der Umfrage mitmachen und sich registrieren, verlosen wir zwei mal einen 100-Euro-Amazon-Gutschein.

Weihnachtsmann liest Wunschzettel im Podcast vor

Doch damit nicht genug: In vier Podcast-Weihnachtsfolgen unserer Reihe „Lokalhelden MV“ zieht der Weihnachtsmann jeweils eine Wunschzettel und trägt ihn vor. Die Absender erhalten Gutscheine der EBC Seawolves, von Thalia KTC, Hugendubel und der Eiswerkstatt im Wert von jeweils 25 Euro. Die Podcast-Folgen werden am 8., 11., 18. und 21. Dezember auf der Seite der OSTSEE-ZEITUNG veröffentlicht. In der letzten Folge werden auch die Gewinner der Umfrage gekürt.

