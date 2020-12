Rostock

Die Vorweihnachtszeit neigt sich dem Ende zu und Weihnachten steht schon fast vor der Tür. Höchste Zeit die letzten Wünsche der Kinder zu erfüllen. Die OSTSEE-ZEITUNG sucht den schönsten Wunschzettel aus MV. Dafür haben viele Familien die Kunstwerke ihrer Kinder eingereicht.

Bis Sonntag, den 20. Dezember kann online noch für den besten Wunschzettel abgestimmt werden. Die drei Familien mit den meisten Stimmen erhalten einen 100-Euro-Amazon-Gutschein. Auch unter allen Teilnehmern, die bei der Umfrage mitmachen und sich registrieren, verlosen wir zwei mal einen 100-Euro-Amazon-Gutschein.

Für diese Wunschzettel können Sie abstimmen

Mit dabei sind unter anderem der riesige Wunschzettel der Erdmännchenklasse der Grundschule Zehna, der aus 27 einzelnen Wunschzetteln der Kinder besteht und der erste selbst gebastelte Wunschzettel der dreijährigen Martha Löwigt. Der Wunsch, der dabei besonders für Gänsehaut sorgt, ist von der elfjährigen Sharron, die sich ihren kleinen Bruder zurückwünscht, der vor zwei Jahren im Ferienlager ertrunken ist.

In der Bildergalerie finden Sie alle Wunschzettel, die zur Auswahl stehen:

Gutscheine zu gewinnen

In dem OZ-Weihnachtspodcast wird außerdem in jeder Folge ein Wunschzettel gezogen. Die Märchentante und der Weihnachtsmann wählen aus allen Einsendungen einen Gewinner aus. Die Familien des gezogenen Wunschzettels erhalten tolle Gutscheine für Hugendubel, die Eiswerkstatt, die Seawolves in Rostock und noch mehr. Wer wissen will, ob er zu den Gewinner zählt, sollte jetzt reinhören.

In einer weiteren OZ-Aktion kann ebenfalls noch bis Sonntag für den schönsten Adventskalender abgestimmt werden. Auch dabei warten tolle Preise für die Teilnehmer.

