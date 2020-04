Schon 50 Einsendungen für die Wahl zum „Corona-Helden in MV“ eingegangen

Wenn Sie an der Aktion #ozhilft teilnehmen wollen, schicken Sie einfach den Namen und die Kontaktdaten sowie eine kurze Begründung, warum die von Ihnen vorgeschlagene Person ein Corona-Held ist, per Mail an online@­ostsee-zeitung.de oder per Post an Chefredaktion, OSTSEE­ZEITUNG, Richard-Wagner-Straße 1a, 18055 Rostock. Möchten Sie jemanden vorschlagen, klären Sie bitte mit dem- beziehungsweise derjenigen ab, ob er oder sie nominiert werden will.

Einsendeschluss ist am Sonntag, dem 19. April. Anschließend trifft eine OZ-Jury eine Vorauswahl der Nominierten und nimmt zu ihnen Kontakt auf. Diese Menschen oder Firmen sollen sowohl in der Zeitung als auch online vorgestellt werden. Danach stimmen die OZ-Leser ab und küren damit den Corona-Helden des Landes. Dieser erhält dann 1000 Euro.