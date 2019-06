Brünzow/Bad Doberan

„Zur Zeit haben wir keinen Kraftsstoff“, diesen und ähnliche Schriftzüge lesen Autofahrer seit Wochen immer wieder an den Tankstellen des Landes. Am Dienstag gab es in Brünzow, zwischen Lubmin und Greifswald, weder Diesel noch Super-Plus-Kraftstoff.

Auch an der HEM-Tankstelle in Bad Doberan gab es Ende Mai zwei Tage kein Benzin und einen Tag keinen Diesel. „Einige Kunden erzählten uns, dass wir die vierte Tankstelle ohne Benzin seien, die sie anfuhren“, berichtet eine Mitarbeiterin.

Ihr habe der Tankwagenfahrer erklärt, dass das Kontingent von Mutterkonzern BP in der Raffinerie in Schwedt aufgebraucht sei. Er konnte nur noch einen Bruchteil der benötigten Menge abholen, die notwendig gewesen wäre, um alle Kunden zu beliefern. Die HEM-Tankstelle gehört, wie etwa auch Aral, zum Konzern British Petrol ( BP).

Ostern 2019 gab es bereits Engpässe

Bereits nach dem Osterfest standen Autofahrer in MV vor leeren Tankstellen. Daraufhin hatte Alexander von Gersdorff, Sprecher des Mineralölverbandes erklärt: „Die russischen Öllieferungen über die „Druschba“-Pipeline nach Deutschland sind teilweise gestoppt worden. Engpässe sind in Mecklenburg-Vorpommern jedoch nicht zu befürchten.“ Grund für den Lieferstopp waren starke Verunreinigungen mit Chloriden. Dies könne zu Schäden in den Raffinerien führen. Deshalb hatte Polen die Pipeline geschlossen.

Die Beseitigung der Qualitätsmängel war für Ende April angekündigt. Die Raffinerie in Schwedt hatte erklärt, dass die Ölvorräte zehn Tage reichen und darüber hinaus die Großtanklager in Rostock gefüllt seien.

Dennoch hatte der Sprecher der Mineralölwirtschaftsverband schon im April eingeräumt: „Die Versorgungslage bleibt deutschlandweit angespannt.“

