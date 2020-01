Zwei Tage nach den mysteriösen Lichtern über Greifswald sind nun auch am Mittwochabend über dem Stralsunder Ortsteil Devin leuchtende und sich bewegende Punkte gesichtet worden. Doch das waren nicht die einzigen Himmelserscheinungen, die in MV in den vergangenen Tagen zu sehen waren.

Das Video eines Lesers zeigt ein mysteriöses Leuchten am Montag am Abendhimmel. Er gibt an, das Video im Greifswalder Stadtteil Schönwalde II aufgenommen zu haben. Solche Lichter waren auch am Mittwoch über Stralsund zu sehen. Quelle: privat