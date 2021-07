Plüschow

Es sind farbintensive Arbeiten aus diversen Materialien, die zurzeit im historischen Ambiente des Mecklenburgischen Künstlerhauses Schloss Plüschow zu sehen sind: Bis zum 15. August werden in der Schau „Multilayer – Vision 20/20“ Arbeiten von 52 Künstlern aus elf Ländern gezeigt. Dass die Ausstellungsräume zurzeit in einmaligem Farbglanz erstrahlen, freut Leiter Udo Rathke. „Die Wirkung der Architektur und die Wirkung der farbenfrohen Bilder steigern sich gegenseitig“, schwärmt er.

Idee zur Ausstellung durch Brexit entstanden

Durch den Künstler und Kurator der Schau, Ivo Ringe, der in Köln lebt und seit Jahren im Künstlerhaus arbeitet, kam die Schau nach Plüschow. „Die Idee zur Ausstellung ist durch die Brexit-Situation entstanden“, verrät Ringe. „Die Frage war, wie man trotzdem den Austausch der nichtgegenständlichen Künstler in Großbritannien und auf dem Kontinent erhalten kann.“ Das zunächst als britisch-europäisch geplante Projekt sei schnell über den Kontinent hinausgewachsen.

Bildergalerie: Künstlerhaus Plüschow zeigt die Schau „Multilayer – Vision 20/20“

Zur Galerie Zu sehen sind farbintensive Arbeiten von mehr als 50 Künstlern aus elf Ländern

Im Fokus der Schau steht ein Phänomen, an dem Kunstschaffende an vielen Orten der Welt zurzeit arbeiten: die Vielschichtigkeit von Darstellungen in der Bildfläche. Gleichzeitig und am selben Platz überlagern sich in den Malereien und Zeichnungen unterschiedliche Strukturen, die zusammenwirken und dennoch individuell erkennbar bleiben. Davon zeugt auch der Titel „Multilayer – Vision 20/20“.

„Viele Künstler geben sich ganz dem Schaffensprozess hin“

Allen Künstlern gemeinsam ist zudem, dass ihre Arbeiten auf die Konkrete Kunst zurückgehen. Doch während sich diese ursprünglich strengen geometrischen Gesetzmäßigkeiten unterwarf, sind die Künstler in dieser Ausstellung weitaus freier. „Konkrete Kunst zeichnet sich dadurch aus, dass es einen vorgefertigten Plan gibt. Die neue Konkrete Kunst ist weniger illustrierte Geometrie als die Nutzung geometrischer Formen als Prozess, bei dem ungewiss ist, was daraus entsteht“, erklärt Ringe.

Einer der Künstler ist der aus Düsseldorf stammende Michael Jäger, der seine Arbeit „Candless #3“ hinter Glas gefertigt und die einzelnen Schichten von hinten aufgetragen hat. Einer seiner Helden sei jener Astronaut, der sich ohne Leine von einer Weltraumkapsel abgestoßen habe, so Ringe. „Diesen Mut, in den freien Raum zu gehen und sich darauf zu verlassen, dass man wieder zurückkommt, ist ein Sinnbild für Jägers Malerei“, so der Kurator.

Dies sei auch die Basis der meisten Arbeiten der Schau: „Viele Künstler geben sich ganz dem Schaffensprozess hin“, so Ringe. Das zeigt sich auch an der Arbeit „Random-flow NO`5“ des ungarischen Künstlers András Wolsky. „Der Titel zeigt, dass er den Zufall fließen lässt“, so Ringe.

Material reicht von Röntgenbildern bis zur Vulkanasche

Auch das Thema Mehrschichtigkeit wird von allen Künstlern unterschiedlich interpretiert: Während der Londoner Künstler Andrew Bick malerisch mit Überlagerungen und Spiegelungen arbeitet, so dass sein Bild auf Leinwand so scheint, als wäre es collagiert, wirken andere Arbeiten ganz plastisch in den Raum hinein. So wie das Werk „Cloth 2“ des Belgiers Stefan Annerel, der Holz und verschiedene Farbschichten zu einem Gießharzkörper zusammengefügt ha,t oder die Arbeit von Künstlerin Ursula-Lisa Deventer, deren miteinander verschraubten Glasplatten mehrdimensional in den Raum ragen. Auch Künstlerin Monika Bertermann aus Neubrandenburg schafft mit ihrem „Schwebebahnwirrwarr“, einer Collage aus colorierten Röntgenbildfolien, neue Kunsträume.

So vielfältig wie die künstlerischen Handschriften sind auch die Materialien, die von Röntgenbildern über Industrieholz bis hin zu Vulkanasche und Lava reichen. Für die Künstler sei das Material oft mit bestimmten Emotionen verbunden und ermögliche den Einstieg in ihre eigene künstlerische Welt, so Ringe. „Die Vulkanasche und Lava von Claudia Kapellusch stehen für die Energie eines ganz bestimmten Ortes, während Künstler, wie der Belgier Alain Biltereyst, der unter anderem mit Industrieholz arbeitete, bewusst die raue Industrie-Ästhetik aufnehme.

Ein dreidimensionales Objekt mit dem Titel „Palimpsest I“ stammt von Künstler Edgar Diehl. „Durch die sich überlagernden Farben entsteht ein Moiré-Effekt – eine Art optische Täuschung“, so Ringe. „Geht der Betrachter daran vorbei, entsteht zusätzlich das Gefühl, das Objekt sei in Bewegung.“

Schau will den aktuellen Zeitgeist zeigen

Mit der Schau, die Ringe gemeinsam mit Kuratorin Juliane Rogge zusammengestellt hat, will er auch den aktuellen Zeitgeist aufzeigen: „Von New York bis Neubrandenburg arbeiten die Künstler an ähnlichen Themen, ohne sich zu kennen. Erst durch diese Schau haben sie voneinander erfahren und kommen nun in Austausch miteinander“, freut er sich.

Auch von Ringe selbst ist eine Arbeit in der aktuellen Schau vertreten. „Ich habe mich schon immer mit Proportionen und Wirkung von Farbe auseinandergesetzt“, sagt der gebürtige Bonner, der inzwischen in Köln lebt. Sein Werk „Crystal Energy“ habe er unter anderem mithilfe des Goldenen Schnittes berechnet. „Der Goldene Schnitt hat auch eine heilende Wirkung“, sagt der Künstler.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für ihn seien Kunst und Spiritualität untrennbar miteinander verbunden. „Wenn ich Proportionen vorgebe, sollen sie für den Betrachter auch positiv sein“, so Ringe. Das gehöre zur Verantwortung eines Künstlers: „Es geht nicht darum, unser persönliches Empfinden auszudrücken, sondern den Menschen mit der Kunst etwas mitzugeben.“ Und das hat er bereits geschafft: „Einige Menschen benutzen meine Bilder als Meditationsbilder“, verrät er. „Das ist das beste Feedback, das ich jemals bekommen habe.“

52 Künstler aus elf Ländern Folgende Künstler sind in der Schau vertreten: Tim Allen (GB), Stefan Annerel (BE), Steven Baris (US), Dominic Beattie (GB), Nelleke Beltjens (NL), Wolfgang Berndt (DE), Monika Bertermann (DE), Andrew Bick (GB), Alain Biltereyst (BE), Britta Bogers (DE), Beti Bricelj (SL), Brice Brown (US), Lisa Corinne Davis (US), Dan Devening (US), Ursula-Lisa Deventer (DE), Edgar Diehl (DE), Mark Francis (GB), Luc Hoekx (BE), Vanessa Jackson (GB), Michael Jäger (DE), Claudia Kapellusch (DE), Jason Karolak (US), Bernd Kommnick (DE), Gerda Kruimer (NL), Antoine Langenieux-Villard (FR), Rudy Lanjouw (NL), Annekatrin Lemke (DE), Jai Llewellyn (GB), Jonas Maas (DE), Dóra Maurer (HU), Patrick Mifsud (GB), Laurence Noga (GB), Paul Pagk (US), Nina Pops (RS), Marlon Red (RO), Tim Renshaw (GB), Ivo Ringe (DE), James Ryan (GB), Julio Rondo (ES), Suzan Shutan (US), Sonita Singwi (US), Sandi Slone (US), Stephen Snoddy (GB), Elisabeth Sonneck (DE), Gary Stephan (US), Lorraine Tady (US), Dannielle Tegeder (US), Isabella Til (DE), Don Voisine (US), Thomas Weil (DE), András Wolsky (HU), Miro Zahra (DE)

Zu sehen ist die Schau Multilayer – Vision 20/20“ bis zum 15. August 2021 auf Schloss Plüschow (Am Schlosspark 8). Geöffnet ist jeweils von Dienstag bis Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr.

Von Stefanie Büssing