Schreibsommer MV startet: Nachwuchsautoren im Land gesucht

Rostock

Wie wird man eigentlich Autorin oder Autor? Indem man schreibt, natürlich. Mindestens ebenso wichtig aber sind das Gespräch über die eigenen Texte und der Blick, den andere darauf werfen. Und für das Dabeibleiben und Weiterkommen ist es genauso unerlässlich ein Netzwerk aus Gleichgesinnten zu haben, mit denen man im Austausch bleibt, und erfahrene Mentoren, die Rat geben und Verbindungen schaffen.

All das bietet das Literaturhaus Rostock für Nachwuchsautorinnen und -autoren aus dem Land an. In diesem Jahr nun startet das bisher als „Poetencamp MV“ bekannte Projekt unter neuem Namen. Ab sofort können sich Interessierte bewerben. Unter der Leitung der Schriftstellerin Isabelle Lehn und des Schriftstellers und Verlegers Bertram Reinecke findet der Schreibsommer in Prillwitz bei Neubrandenburg.

Lyrik, Prosa und szenische Texte

Vom 29. August bis 3. September dann haben junge Schreibtalente in und aus MV die Gelegenheit, in Prillwitz konzentriert an ihren literarischen Texten zu arbeiten. Ob Lyrik, Prosa oder szenische Texte: Die Nachwuchsautorinnen und -autoren haben Zeit, für sich und gemeinsam Texte zu verfassen, zu verfeinern und auszufeilen.

Neben der literarischen Weiterentwicklung der Teilnehmer fördert das Projekt die Vernetzung des schriftstellerischen Nachwuchses und den Kontakt zu anderen literarischen Institutionen – im Land selbst und auch außerhalb des Bundeslandes. Von den Dozenten können die Teilnehmer außerdem im persönlichen Gespräch Wissenswertes, etwa über den Umgang mit Verlagen und über Strömungen innerhalb des Literaturbetriebs, erfahren.

Bis zum 16. Juli können sich Interessierte bewerben

Trotz Corona soll es eine öffentliche Abschlusspräsentation der im Schreibsommer entstandenen Texte geben – natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln. Ein Arbeitsstipendium für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer deckt sämtliche Kosten für Verpflegung, An- und Abreise. Auch die Kosten für die Unterkunft werden vom Veranstalter übernommen.

Bis zum 16.7.2021 können sich Interessierte mit ihren literarischen Arbeitsproben zwischen zehn und 15 Seiten (Gesamtumfang maximal 22 000 Zeichen bei freier Gattungswahl) sowie einem kurzen biografischen Abriss bewerben. Die Unterlagen können parallel unter bewerbung@literaturhausrostock.de und bertramreinecke@outlook.com eingereicht werden.

Diese Voraussetzungen gelten

Bewerben können sich Nachwuchsautorinnen und -autoren zwischen 18 und 30 Jahren, die nachweislich aus MV kommen, also hier geboren und aufgewachsen sind oder ihren aktuellen Wohnsitz in MV haben. Die Bitte der Veranstalter ist es, dies in der Kurzvita kenntlich zu machen.

Das sind die Dozenten

Zu den Dozenten: Isabelle Lehn wurde 1979 in Bonn geboren und lebt als freie Autorin in Leipzig. Sie studierte in Tübingen und Leicester Allgemeine Rhetorik, Ethnologie und Erziehungswissenschaft und wurde 2011 im Fach Rhetorik promoviert. Parallel zur Promotion absolvierte sie ein Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. 2016 las sie aus ihrem Debütroman „Binde zwei Vögel zusammen“ beim Ingeborg-Bachmann-Preis. 2019 wurde ihr vielbeachteter Roman „Frühlingserwachen“ veröffentlicht.

Bertram Reinecke, 1974 in Güstrow geboren, studierte in Greifswald Germanistik, Philosophie und Psychologie. Er ist Absolvent des Deutschen Literaturinstituts (DLL), wo er in der Folge auch wiederholt als Gastprofessor tätig war. Er lebt als freier Lyriker, Kritiker, Essayist und Verleger (Reinecke & Voß) in Leipzig. Als junger Erwachsener nahm er selbst am Poetenseminar des Literaturhauses Rostock teil.

In seinem Band „Gruppendynamik: Literaturprozesse am Beispiel von Lyrikwerkstätten“ (2013) setzte Reinecke sich auch theoretisch mit Problemen der Vermittlung literarischer Kreativität auseinander. Bertram Reinecke veröffentlichte fünf Lyrikbände, zahlreiche Prosatexte in Anthologien und Zeitschriften, Hörkunststücke und Vorlagen für Werke der zeitgenössischen Musik.

Von Juliane Lange