Schüler in der Provinz scheitern öfter am Abitur als Städter

Nicht, dass das Schule macht: Besonders kleinere Gymnasien im ländlichen Raum haben zunehmend Probleme, ihre Schüler durchs Abitur zu bringen. Wie aus der Antwort der Schweriner Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hervorgeht, fielen in diesem Sommer an den Schulen kleiner Städte mehr Schüler durch die Abschlussprüfungen als in den größeren Städten des Landes. Die mit Abstand geringsten Durchfallquoten haben freie Schulen zu verzeichnen.

Mit einem Anteil von 32,2 Prozent waren 2019 nirgendwo mehr Schüler im Land durch die Abi-Prüfungen gerasselt als am Gymnasium „ Oskar Picht“ in Pasewalk. 19,2 Prozent waren es am Schloss-Gymnasium Gützkow, gefolgt vom Deutsch-Polnischen Gymnasium in Löcknitz (14,9 Prozent). Alle drei Schulen befinden sich im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Im mecklenburgischen Landesteil führt das Gymnasium in Gadebusch mit einem Anteil von 13 Prozent die Negativstatistik an.

In Pasewalk fällt ein Drittel der Schüler durch

Die Europaschule Oskar-Picht-Gymnasium in Pasewalk Quelle: Wikipedia

Nachdem bekannt wurde, dass in Pasewalk ein Drittel der Schüler die Abiturprüfungen nicht bestanden hatte, kündigte die Landesregierung eine externe Untersuchung des Falls an. Wie Michaela May, die Sprecherin des Bildungsministeriums bestätigte, habe sich inzwischen ein Team, dem auch Vertreter des Schulamtes Greifswald sowie des landeseigenen Instituts für Qualitätsentwicklung (IQ MV) angehören, während eines dreitägigen Besuchsprogramms vor Ort ein Bild gemacht. Derzeit werde ein Abschlussbericht erarbeitet, mögliche Maßnahmen könnten erst im Anschluss festgelegt werden, sagte May.

Das IQ MV ist für die Qualitätssicherung des Unterrichts an den Schulen und für die Weiterbildung der Lehrer im Land zuständig. Zuletzt war die Arbeit an der Schule vor zwölf Jahren evaluiert worden. Damals sei das Ergebnis den Angaben zufolge „klar positiv“ ausgefallen.

In Pasewalk hatte sich die negative Entwicklung bereits vor Jahren angedeutet. Seit 2015 ist dort der Anteil der Nichtbesteher, wie gescheiterte Abiturienten im Bildungsministerium genannt werden, von Jahr zu Jahr angestiegen.

MV mit bundesweit höchster Durchfallquote

Ohnehin bildet Mecklenburg-Vorpommern bei den Durchfallquoten nicht nur in Ostdeutschland, sondern bundesweit das Schlusslicht. 7,4 Prozent der Schüler in MV haben das Abi 2019 nicht gepackt. In Sachsen-Anhalt, das den vorletzten Platz belegt, waren es fünf Prozent. Bestes Bundesland im Osten ist Sachsen (2,6 Prozent).

Außer den drei Gymnasien in Pasewalk, Gützkow und Löcknitz fielen in den Städten des Landes mit mehr als 20 000 Einwohnern das Güstrower Gymnasium „ John Brinckman“ und das „Carolinum“ in Neustrelitz mit zehn beziehungsweise 15 Schülern auf, denen die Hochschulreife misslang. Weniger Enttäuschungen gibt es an den insgesamt 15 freien Schulen im Land, an denen der Weg bis zum Abitur möglich ist. Hier gab es überhaupt nur einen Fall, die „Ecolea“ in Rostock, wo es am Ende für drei Pennäler nicht zum Abitur reichte. An den 14 weiteren sind lediglich ein oder zwei Schüler durchgefallen. Elternvertreter bemängeln indes, dass an den freien Schulen lange vor dem Abitur leistungsschwächere Schüler aussortiert werden. Staatliche Gymnasien nehmen auch Schüler, die keine Empfehlung für die höhere Schullaufbahn erhalten.

Bildung ist ein Wert an sich

Grüne: Mehr Engagement in der Lehrerausbildung

Wo liegen die Probleme? Für das Picht-Gymnasium in Pasewalk hat die Landesregierung inzwischen eine anonymisierte Notenliste der jüngsten Abi-Prüfungen vorgelegt. Demnach hatten die meisten Schüler in Mathematik Probleme. Der Prüfungsdurchschnitt im Grundkurs lag dort nur bei nur 4,7 Punkten, was der Note 4 entspricht.

„Natürlich müssen extreme Ausreißer bei der Durchfaller-Quote genauer untersucht werden. Das Hauptproblem liegt jedoch in der Gewinnung von Lehrkräften. Wenn das Bildungsministerium hier nicht endlich und grundlegend Abhilfe schafft, wird sich das Problem mit jeder fehlenden Lehrkraft noch verschärfen. Vor allem in kleinen Städten gibt es mit zunehmender Distanz zu den beiden Universitäten einen enormen Bedarf. Doch gute Lehrer fallen nicht vom Himmel, man muss sie ausbilden“, kritisiert die Landesvorsitzende und Bildungsexpertin der Grünen, Ulrike Berger. Ministeriumssprecherin May zufolge sind aktuell 116 Lehrerstellen öffentlich ausgeschrieben.

