Nach einem schwierigen Corona-Schuljahr gibt es am Freitag in den Schulen von MV Zeugnisse. Bevor die Kinder und Jugendlichen in die Sommerferien starten, hat die OZ sie gefragt: Wie habt ihr das vergangene Jahr erlebt? Und worauf freut ihr euch jetzt am meisten? Ihre Antworten im Überblick.