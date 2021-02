Trotz Mehraufwands für die Schulen – die meisten Zeugnisse dürften am heutigen Freitag (5.2.) pünktlich in den Briefkästen landen. Vorausgegangen ist ein Kraftakt an vielen Einrichtungen. Simone Oldenburg (Linke) kritisiert, dass die Schulen auf den Portokosten sitzen bleiben, sei eine „Unverfrorenheit“. Das Land sollte einspringen.