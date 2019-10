„Katastrophal“: Schüler in MV können laut aktueller Studie kein Mathe mehr

Schwerin/Berlin

Hiobsbotschaft für Schüler in MV: Jungen und Mädchen der 9. Klassen haben offenbar verlernt, wie Rechnen geht. Mehr als 60 Prozent erreichten bei einer aktuellen Bildungsstudie des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB), Humboldt-Universität Berlin, im Fach Mathematik Ergebnisse unterhalb des bundesweit festgelegten Regelstandards, 29 Prozent sogar unter Mindeststandard.

Damit belegt MV Platz 14 der 16 Bundesländer. Nur Bremen und das Saarland sind schlechter. Die Kompetenzen der Schüler im Nordosten sanken gegenüber einer Studie aus dem Jahre 2012 um fast zehn Prozentpunkte ab. An der Studie teilgenommen haben 2018 Neuntklässler aller Schulformen, knapp 45 000 an 1462 Schulen bundesweit.

Spitzenleistungen in Mathe in MV bundesweit am dünnsten

Noch dramatischer wird das Bild beim Vergleich der Spitzenleistungen im Fach Mathematik: Nur 3,6 Prozent der Neuntklässler an Gymnasium in MV haben den Optimalstandard, also die höchste Anforderungskategorie, erreicht – letzter Platz im Ländervergleich. Primus ist Bayern mit 18,2 Prozent; bundesweit sind es 9,1 Prozent.

Jens Starke, Mathematik-Professor an der Universität Rostock, tut sich schwer mit einer Einordnung der Studie. Ursachen des MV-Ergebnisses seien schwer feststellbar. „Die Universität Rostock hat es in ihrer 600-jährigen Geschichte gelernt, sich äußeren Einflüssen anzupassen und auch unter widrigen Umständen hervorragende Absolventen auf höchstem Niveau hervorzubringen“, so Starke. Durch Vorkurse würden Schwächen von Studenten weitestgehend ausgeglichen.

Reaktionen: von „besorgniserregend“ bis „inakzeptabel“

Als „besorgniserregend“ stuft Maik Walm, Vorsitzender der Lehrergewerkschaft GEW in MV, die Mathe-Ergebnisse ein, vor allem weil das Fach für Schulabschlüsse eine besondere Bedeutung habe. Diese zeige, dass hoher Bedarf an mehr Lehrern bestehe, so Walm.

Die Politik ist aufgebracht. Von einem „Alarmzeichen“ spricht Marc Reinhardt, Bildungsexperte der CDU im Landtag. Es müsse Gründe geben, warum MV in Mathe so schlecht abschneidet und Boden verlor. „Ich halte es für völlig inakzeptabel, dass 29 Prozent unserer Schülerschaft den Mindeststandard verfehlen“, so Reinhardt.

Von einem „katastrophalen Abschneiden“ spricht Simone Oldenburg (Linke). „Das spiegelt erneut die unhaltbaren Zustände an den Schulen des Landes.“ Als Ursachen sieht Oldenburg zu wenig Fachunterricht, hohen Unterrichtsausfall und schlechte Qualifikation von Quereinsteigern in den Lehrerberuf. „Meine Fraktion fordert mehr Mathematik in der Grundschulen, ein Vertretungsbudget für jede Schule sowie eine berufsbegleitende Qualifikation für Quereinsteiger.“

Ministerin will Mathe-Lehrer besser fortbilden

Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) kündigt Analyse und Konsequenzen der Studienergebnisse an. Einen Zusammenhang von schlechten Mathe-Kenntnissen und Lehrerquereinsteigern sehe sie nicht, denn MV habe mit acht Prozent der Lehrer weniger Seiteneinsteiger als der Bundesschnitt (12). In Mathe solle es künftig mehr Fortbildungen für Lehrer geben. „Außerdem haben wir den Rahmenplan für Mathematik gerade überarbeitet“, so Martin. Positiv finde sie: Die IQB-Studie zeige auf, dass sich 91 Prozent der Lehrer in MV fortbilden, mehr als im Bundestrend (84).

Bessere Ergebnisse haben die MV-Schüler der 9. Klassen übrigens bei der Studie in naturwissenschaftlichen Fächern erzielt. In Physik erreichten 70,6 Prozent den Regelstandard, in Biologie 71,8 Prozent und in Chemie 57 Prozent. Im Vergleich der Bundesländer sind das die Plätze sechs, vier und vier.

Zahl der Schulabbrecher im Nordosten gesunken

Was die IQB-Studie auch zeigt: Der Anteil der Jungen und Mädchen, die die Schule ohne Schulabschluss verlassen, sinkt in MV: von 10,9 Prozent im Jahr 2012 auf 7,8 Prozent im Jahr 2017. Spitzenreiter hier ist Hessen mit 4,3, Schlusslicht Sachsen-Anhalt mit 9,0 Prozent – Bundesschnitt: 5,5 Prozent.

Von Frank Pubantz