Schüler in MV sollen täglich zum Fiebermessen: „Wieder Schikane, genau wie die Masken“

Wird das Fiebermessen an Schulen in MV obligatorisch? Nach bisherigen Plänen der Landesregierung sollen künftig alle Schüler morgens vor dem Unterricht zu einer Art „Schnelltest“.

Die flächendeckenden Messungen sollen Auskunft darüber geben, ob die Kinder am Schulunterricht teilnehmen können oder nach Hause geschickt werden. Letzteres wäre ab 38 Grad der Fall. Viele Leser, unter ihnen zahlreiche Eltern, halten wenig von einem etwaigen Vorstoß und begründen dies wie folgt.

„Das macht den Kindern Angst“ und sei „Panikmache“

Jörg Otto Müller meint: „Absoluter Blödsinn. Es gibt viele Möglichkeiten, dass man mal erhöhte Temperatur haben kann.“ So sieht es auch Nadine Heinrichs: „Fieber hat so viele Gründe. Das geht alles zu weit.“ Rita Wegner spricht von „ Schikane“. Weiter notiert sie: „Kinder, die Fieber haben, gehören sowieso nicht in die Schule. Eltern lassen ihre kranken Kinder doch zu Hause. Also ist das Ganze nur wieder Schikane, genau wie die Masken.“ Anne Behrendt ist überzeugt: „Das macht den Kindern Angst“ und sei „Panikmache.“

OZ-Umfrage: Sollte bei Schülern regelmäßig Fieber gemessen werden?

Carina Baumgart könne sich vorstellen, dass es „auch noch andere Krankheiten mit Fieber gibt“. Erhöhte Temperatur bedeute nicht gleich Corona. Claudia Dib übt folgende Kritik: „Sonst wird doch immer davon geredet, dass Kinder meist gar keine Symptome haben. Da wäre das Fiebermessen also vollkommen sinnfrei. Dann frage ich mich, wer eigentlich sein krankes Kind in der Schule versauern lässt. Bei Fieber hat man doch eigentlich ein allgemeines Krankheitsgefühl. Damit schickt man sein Kind nicht zur Schule oder holt es direkt ab, wenn ein Anruf kommt.“

Leslie Motz ärgert sich, schreibt: „Jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Hätte man vielleicht gleich darauf kommen können und nicht Monate später? Was fällt dem nächsten Experten ein? Daheim bleiben?“

„Es könnten zumindest Kinder herausgefiltert werden“

Marcel Krakau gibt indes zu bedenken: „Oh man. Und wenn eines der Kinder Corona hat und die Schule dadurch geschlossen wird, wird wieder rumgemeckert, dass nichts getan wurde. Aber sich beschweren, dass dafür Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden sollen.“

Annett Fischer-Stephan hat Zweifel hinsichtlich der Aussagekraft der Tests und begründet dies so: „Dann machen die Eltern bei Erkältungsanzeichen mit gegebenenfalls Temperatur bei ihren Schulkindern dasselbe wie bei Kita-Kindern. Fiebermittel rein und ab zur Schule. Wer es ignorieren will, tut es auch so. Und wer sich vernünftig verhält, tut es auch ohne diese Kontrolle und schickt sein Kind gar nicht erst hin. Allerdings könnten zumindest Kinder herausgefiltert werden, bei denen es zu Hause noch nicht bemerkt wurde.“

Undine Bruch meint, die Lehrkräfte sollten die Zeit anders nutzen. „Sie haben mehr zu tun, als den Kindern morgens Fieber zu messen. Da sind ja wohl die Eltern in der Pflicht. Ich schicke mein Kind nicht mit Fieber zur Schule.“ Matthias Löbsack schreibt: „Ob es uns passt oder nicht, wir müssen aktuell vorsichtig sein, damit es keine großen Schließungen mehr gibt.“ Maik Winter schlägt vor: „Am Schultor ein Kontrolleur mit Messgerät und fertig.“ Er selbst habe Erfahrung mit dem Fiebermessen: „Wenn ich zur Arbeit fahre und die Werksschranke passieren möchte, wird vorher gemessen. Bei erhöhter Temperatur wird umgedreht und ab zum Test.“

Auch Helga Gerhard sieht keinen Anlass für Empörung: „Warum kein Fieber messen? Mein Schwiegersohn muss jeden Morgen bei Arbeitsbeginn Temperatur messen lassen. Er arbeitet in einer großen Werft.“ Und Nadine Wagner würde diese Maßnahme besser finden, als sechs bis acht Stunden eine Maske tragen oder einmal die Woche zum Corona-Test zu müssen.

