Schüler in MV vor Weihnachtsferien: „Wir sind alle erschöpft von Corona“

Alle Kinder und Jugendlichen sind an den letzten beiden Tagen vor den Weihnachtsferien vom Präsenzunterricht befreit worden – aufgrund der Corona-Lage. Allerdings gab es an beiden Tagen Aufgaben für die Schüler im Land.

Wir haben stellvertretend für die rund 150 000 Schüler fünf nach ihrer aktuellen Situation befragt und wie sie die vergangenen Monate an der Schule unter Pandemiebedingungen erlebt haben. Hier erzählen sie mit ihren Worten ihre Geschichten.

Pauline Wernecke (13), 7. Klasse, Ribnitz-Damgarten:

Zwei Tage früher frei als geplant, keine Schule mehr. Endlich. Aber auch leider. Wir sind alle erschöpft, haben aber auch wieder zwei Tage keinen richtigen Unterricht, der uns fehlt. Zwar haben wir für die beiden freien Tage Hausaufgaben bekommen, aber die habe ich in einer Stunde erledigt. Dadurch habe ich nun mehr Freizeit und kann chillen. Außerdem gehe ich viel an die Luft, weil wir fünf Hunde haben, zwei Dobermänner und drei Welpen.

Die vergangenen Monate waren durch Corona nervig – die Maske in der Schule zu tragen stört, aber ich habe mich daran gewöhnt. Nur wenn wir in festen Gruppen zusammenstehen, dürfen wir sie auf dem Schulhof abnehmen. Ich habe weniger Freunde in der letzten Zeit getroffen. Schade, dass es auch mit dem Sport nicht mehr so klappt – ich spiele Basketball in einem Verein, aber das geht durch Corona auch nicht mehr so richtig. Ich gehe gern ins Kino – geht auch nicht mehr.

Insgesamt bin ich durch die Einschränkungen bestimmt etwas faul geworden. Die Kommunikation mit anderen läuft meist über Video oder WhatsApp, es gibt kaum noch Treffen mit Freunden. Übers Impfen gegen Corona mache ich mir keine Gedanken. Wahrscheinlich lasse ich mich impfen. Ich informiere mich über meine Mutter und meinen Vater über aktuelle Corona-Entwicklungen. Dass im kommenden Jahr die Pandemie vorbei sein wird, ist nicht realistisch, denke ich. Trotzdem möchte ich ein Optimist bleiben.

Emily Lübker (16), 10. Klasse, Dassow:

Für die beiden Homeschooling-Tage vor den Weihnachtsferien habe ich sehr viele Aufgaben erhalten. Bio, Chemie, Englisch, Deutsch, Mathe – ich bin ausgelastet. In den Ferien werde ich auch noch meine Jahresarbeit schreiben, einen zwölfseitigen Aufsatz über die Bundeswehr. Mein Traum ist, zur Bundeswehr zu gehen, als Sanitäterin oder vielleicht als Ärztin. Dass die 10. Klassen jetzt viele Aufgaben bekommen, liegt daran, dass wir bald Prüfungen haben, schon im April starten die Vorprüfungen. Ich hänge ein bisschen zurück in den Vorbereitungen.

Die vergangenen Monate waren besser als die Lockdown-Monate. Wir konnten richtig zur Schule gehen, auch wenn auf Abstände und Maskenpflicht geachtet werden musste. Aber besser als Videounterricht. Wir haben uns trotz allem in kleinen Gruppen ab und zu getroffen – ich brauche diese Kontakte. Ansonsten schreiben wir uns oft und telefonieren.

Bislang war ich gegen das Impfen gegen Corona. Aber ich werde mich nun bald impfen lassen – ich möchte Sicherheit haben und auch mal wieder irgendwohin gehen. Ich sitze jetzt gerade an meinem Schreibtisch, wo ich gern male und zeichne, und denke an meine letzten und ersten richtigen Einsätze als Kameradin bei der freiwilligen Feuerwehr. Im Frühjahr beginnt, parallel zu den Prüfungen, auch dort noch mal eine Ausbildung.

Elisa Hackbusch (14), 8. Klasse, Rostock:

Ich habe so viele Aufgaben von meiner Schule bekommen, dass ich die beiden Tage vor den Ferien zeitlich so ausgelastet bin, als ob wir normalen Unterricht hätten. Zum Beispiel muss ich mich mit Physik, Latein oder Musik beschäftigen. In den Ferien werde ich mich auch noch auf Tests vorbereiten, die wir gleich nach den Ferien schreiben: Englisch und Latein.

Die letzten Monate in der Schule waren manchmal nervig, weil wir Masken tragen mussten. Ich denke, wenn die Schüler getestet sind, müssten sie keine Masken im Unterricht tragen, es sollte freiwillig sein. Ich werde mich bald impfen lassen, weil ich es satthabe, überall stets meinen aktuellen Corona-Test vorzeigen zu müssen. Auch möchte ich, dass sich andere, die besonders vorsichtig sind, in meiner Nähe sicherer fühlen, wenn ich geimpft bin.

In meiner Freizeit spiele ich fast täglich Geige. Außerdem gibt es mit meinen Leuten immer etwas zu erzählen, oft tun wir das über die üblichen Online-Kanäle.

Malte Wendel (13), 8. Klasse, Prohn:

Für das Homeschooling vor den Ferien habe ich Aufgaben bekommen. Ich schreibe zum Beispiel eine Reportage über einen Rundgang durch den Ort. Die schicke ich dann online zur Kontrolle zum Deutschlehrer. Dann muss noch die Präsentation vorbereitet werden. Das schaffe ich. In den Ferien werde ich vor allem chillen und zocken. Außerdem spiele ich gern mit Lego, „Lego Star Wars“ mag ich am liebsten.

Die Pandemie-Zeit ist total nervig. An die Maske habe ich mich gewöhnt, aber das Abstandsgedöns ist schlimm. Den Corona-Tests traue ich nicht zu 100 Prozent, sie könnten falsche Ergebnisse anzeigen. Die Lockdown-Zeiten haben mich zurückgeworfen – habe kaum etwas gelernt. Aber die Lehrer waren die ganze Zeit nett. In meinem Zimmer steht auf dem Schreibtisch meine Playstation. Deshalb mache ich jetzt weiter Hausaufgaben im Wintergarten mit Blick in unseren Vorgarten.

Kim Seide (12), 7. Klasse, Gresenhorst:

Ich habe nicht viele Hausaufgaben bekommen für die beiden Homeschooling-Tage. Nach ein, zwei Stunden bin ich damit durch. Es sind zwei zusätzliche chillige Tage für mich. Trotzdem ist vieles nicht so toll: Schade, dass die Weihnachtsmärkte schon so schnell wieder abgebaut wurden. Ich trainiere Bogenschießen, aber das geht zurzeit auch nicht. Schwimmen in der Schwimmhalle – auch nicht möglich. Das ist alles eher doof. Auch die Masken, die mir oft an den Ohren wehtun.

Ich hoffe, dass die Anzahl der Corona-Infizierten bald zurückgeht, die Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden und alles wieder normal wird. Seit meinem fünften Schuljahr lerne ich nun schon unter Corona-Bedingungen. Das ist stressig. Spazieren gehen und Musik hören hilft mir, gute Laune zu behalten.

Von protokolliert von Klaus Amberger