Broderstorf

Mads-Reporter von der Grundschule und vom Hort in Broderstorf bei Rostock haben ihre Vorhaben fürs neue Jahr notiert.Martina (9): Ich hoffe, ich albere nicht mehr so viel herum.Tara (9): Ich möchte Spaß haben und gute Noten in der Schule.Leon (6): Ich will artiger sein.Friedrich (9): Ich will netter sein und nicht mehr spucken.Lina (7): Ich esse 2020 weniger Süßigkeiten.Sontje (9): Ich möchte aufpassen, dass ich keine kleinen Kinder aus Versehen verletze.Alina (9): Ich möchte mit der Familie auf eine Kreuzfahrt gehen.Erwin (9): Ich werde mehr Sport treiben.Vivien (9): Ich will mehr malen, basteln und für die Schule üben.Toni (8): Ich lerne mehr für alle Fächer. Mia Lisa (9): Eine Fahrt mit Mama, Papa und meinem Bruder auf der Aida wäre schön.Maja (8): Es sollen sich nicht alle mit Clara streiten.Clara (8): Ich will in Sport bessere Zensuren bekommen.Henning (9): Ich will den schwarzen Gürtel in Karate.Hannes (10): Ich will Rettungsschwimmer werden.

Von Klaus Amberger