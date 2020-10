Gingst

Macht Corona einsam? Und wie beeinflusst das Virus den Schulalltag? Diesen und weiteren Fragen gehen derzeit die Nachwuchsredakteure der „Gingster Welle“, der Schülerzeitung der Grund- und Regionalschule in Gingst auf der Insel Rügen, nach. Ihre aktuelle Herbstausgabe soll unter dem Thema „Einsamkeit“ erscheinen. Darin werden gleich mehrere Seiten dem Coronavirus gewidmet.

Damit bestimmt die Pandemie nicht nur die Berichterstattung der großen Medienhäuser. Auch die Schülerzeitungen in Mecklenburg-Vorpommern setzen sich intensiv in ihren Zeitungen mit der aktuellen Situation auseinander. „Das ist aber nicht der Regelfall“, weiß Cornelia Eigler von der Landesinformationsstelle Schülerzeitung (LiSZ). Ihrem Gefühl nach hätten viele Schüler Corona langsam satt – und wollen es deshalb nicht zum Hauptthema ihrer Ausgaben machen.

Corona beeinflusst Arbeit der Schülerzeitungen

Ihre Arbeit werde dennoch maßgeblich von der Krise beeinflusst. „Ab der Schulschließung im März bis zu den Sommerferien sind an den meisten Schulen keine Zeitungen mehr erschienen“, erzählt Cornelia Eigler weiter. Seit Schuljahresbeginn hätten zwar viele ihre Arbeit wieder aufgenommen, doch bei Weitem nicht alle. Das Problem: Durch die Corona-Maßnahmen dürften die Zeitungen nicht mehr kohortenübergreifend arbeiten.

In vielen Schulen sei aber genau das der Fall. „Es gibt Zeitungen, die haben Redakteure von der fünften bis zu zwölften Klasse“, erläutert Cornelia Eigler die Problematik. Für die betreuenden Lehrer sei es schlichtweg nicht realisierbar, für jede Kohorte eine extra Sitzung einzuräumen. Hinzu kommt: Einige der Lehrer gehören zur Risikogruppe – und eine Vertretung für sie ist nur schwierig organisierbar. „Manche Schulen sagen aber auch, für Schülerzeitungen haben sie gerade keine Zeit.“ Das sei aber die Minderheit.

Erst Überflutung, dann das Virus

Für den „Stichling“, die Schülerzeitung des Friderico-Fancisceum in Bad Doberan, ist Corona bereits die zweite größere Herausforderung im Schuljahr 2019/20. Im Sommer vergangenen Jahres wurde das Gymnasium bei einem Unwetter überflutet. „Dadurch verloren wir eine Ausgabe kurz vor Vorkauf und just in der Woche, in der wir mit der Folgeausgabe erscheinen wollten, wurde die Schule für einige Wochen aufgrund des Virus geschlossen“, berichtet Ben Steinhöfel aus der Chefredaktion.

Normalerweise erscheint der „Stichling“ zwei Mal im Jahr mit einer Auflage von etwa 170 Zeitungen. Der Umfang reicht von 50 bis 70 Seiten.

Dass die Zeitung nun seit über einem Jahr nicht mehr richtig erschienen ist, merken Ben Steinhöfel und seine Kollegen vor allem daran, dass aktuell kaum jüngere Redakteure sich an der Zeitungsarbeit beteiligen. „Die Zeitung ist bei ihnen wahrscheinlich nicht mehr so präsent“, mutmaßt der Schüler. Aber auch die definierten Gruppen und der Unterricht an verschiedenen Standorten stelle die Schüler vor organisatorische Probleme.

„Gingster Welle“ setzt auf Kerngruppe und freie Autoren

Den Nachwuchsredakteuren der „Gingster Welle“ hilft eine Praxis in der Corona-Krise, die sie seit Jahren pflegt. Die Schülerzeitung in Gingst auf der Insel Rügen arbeitet mit einer festen Gruppe von zehn Schülern aus Grund- und Regionalschule sowie einer Gruppe von freien Autoren, die bei Bedarf Texte und Bilder digital zuarbeiten.

Die Kerngruppe besteht aus sechs Mädchen aus den 7. Klassen, die einen großen Teil der redaktionellen Aufgaben übernehmen und auch andere Themenschwerpunkte setzen – abseits der Corona-Krise. Dazu gehören zum Beispiel ein Bericht über die Schulolympiade im September, eine Reportage zur neu gegründeten AG Junger Archäologen, die der Blauzahn-Schatz-Finder Rene Schön leitet oder ein Interview mit einem Großvater, der vor 30 Jahren die Wende in der DDR und die Deutsche Einheit miterlebte.

Die neue Zeitung wird bereits die 45. Ausgabe der „Gingster Welle“ sein und insgesamt 44 Seiten umfassen. „Wir setzen damit die Frühlingsausgabe und die Berichterstattung über die Zeit der Schulschließung fort“, sagt André Farin, stellvertretender Schulleiter und Projektleiter der AG.

So viele Schülerzeitungen gibt es in MV Mehr als 100 Schülerzeitungen gibt es derzeit in Mecklenburg-Vorpommern – an Grund-, Regional-, Förder- und Berufsschulen sowie Gymnasien, in Städten bis in die entlegensten Ecken des Landes. „Eine genaue Zahl kann ich nicht nennen, da immer wieder neue Schülerzeitungen hinzukommen, andere dafür aber auch aufhören“, sagt Cornelia Eigler von der Landesinformationsstelle Schülerzeitung. Schüler, die mehr über die Arbeit in Schülerzeitungen wissen möchten, können aktuell an einem Onlinekurs des Jugendmedienverbandes teilnehmen. Vier Wochen lernen sie dort, wie eine Redaktion im besten Fall aufgebaut ist, wie ein guter Schreibstil aussieht und wie so eine Zeitung eigentlich gedruckt wird. Mehr Infos zu dem Kurs gibt es hier.

Demokratie und selbstständiges Arbeiten

Cornelia Eigler findet es wichtig, dass trotz Corona weiter Schülerzeitungen wie die „Gingster Welle“ erscheinen. „Gerade jetzt, wo wir nicht so viel unternehmen dürfen, ist es wichtig, den Schülern eine Alternative zu bieten.“ Darüber hinaus seien die Zeitungen ein wichtiges Mittel, um Demokratie zu erleben. Sie geben den Schülern die Möglichkeit, zu sagen: „Das passt mir nicht – und das würde ich gern ändern“.

Victoria Nagel geht in die zehnte Klasse der Grund- und Regionalschule in Gingst. Seit Jahren ist sie schon Mitglied in der Schülerzeitungs-AG und arbeitet in diesem Jahr erstmals als freie Redakteurin: „Ich arbeite gern für die ‚Gingster Welle‘, weil ich es gut finde, dass unsere Schule eine so erfolgreiche Schülerzeitung hat.“ Als freie Reporterin mache sie nun ganz neue Erfahrungen – mit der Einteilung ihrer Arbeitszeit für die Bearbeitung eigener Themen.

Aktion „Digitale Schule“: Das steckt dahinter Was ist an meiner Schule los? Was machen meine Mitschüler und Lehrer? Und was ist sonst noch wichtig in der Welt? Die OSTSEE-ZEITUNG versorgt mit dem Projekt „Digitale Schule“ Schülerinnen und Schüler in MV mit den neuesten Nachrichten aus ihrem Ort. Rund 75000 Schüler an 191 Regionalen Schulen, Gymnasien, Förder-,Berufsschulen bekommen bis Jahresende einen Zugang.

Drei Jahre in Folge Landessieger

Die „Gingster Welle“ hat in den vergangenen drei Jahren den Landessieg beim Schülerzeitungswettbewerb MV geholt. „Und wir wollen, den Hattrick-Titel verteidigen“, kündigt André Farin an. Der nächste Wettbewerb soll am 19. April 2021 stattfinden. Wie genau dieser in Zeiten von Corona aussehen wird, wird aktuell noch von Cornelia Eigler geplant.

Von Pauline Rabe