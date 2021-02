Rostock/Bergen/Grevesmühlen

Motiviert betritt die neunjährige Pia am Mittwochmorgen die Grundschule „Lütt Matten“ in Rostock. „Es ist ungewohnt, wieder einen Schulranzen zu tragen“, sagt die Drittklässlerin. „Ich bin froh, wieder zur Schule zu gehen.“

In den letzten Wochen war das Mädchen zu Hause oder bei ihren Großeltern. „Alleine Aufgaben zu erledigen macht nicht so viel Spaß“, sagt sie. „Meine Freunde habe ich auch kaum gesehen – ich freue mich, dass wir jetzt alle wieder hier sind.“

Ihr Klassenkamerad Max stimmt zu. Eine Woche habe er im freiwilligen Präsenzunterricht verbracht, ansonsten auch von Zuhause aus gelernt. „Maske tragen ist jetzt nicht so mein Ding, aber ich kann das verstehen. Ich möchte ja auch kein Corona bekommen.“

Präsenzpflicht in drei Regionen seit Mittwoch

So wie den beiden ging es am Mittwoch vielen Kindern der ersten bis sechsten Jahrgangsstufen sowie den Abschlussklassen in Rostock und den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen. In diesen Regionen liegt der Corona-Inzidenzwert unter 50. In allen anderen Regionen des Landes und für die Größeren ab Klasse sieben geht es zunächst mit Distanzunterricht weiter.

Kathleen Hahn, Konrektorin an der Grundschule „Lütt Matten“ freut sich, ihre Klasse wieder vereint zu haben. „Es ist wichtig, gemeinsam zu lernen und zu lachen“, sagt sie. In den vergangenen Wochen seien die Eltern auch in Rostock angehalten worden, ihre Kinder möglichst zu Hause zu lassen. „Wir hatten immer etwa 120 von 311 Schülern hier“, sagt Hahn. Der Spagat zwischen der Betreuung der Kinder Vor Ort und der Organisation des Distanzunterrichts sei eine Herausforderung gewesen. „Da mussten aber auch die Eltern ganz schön was stemmen.“

Abschlussklassen gut besucht

Den Abschlussklassen wird weiterhin landesweit Präsenzunterricht angeboten, um die Schüler bestmöglich auf die anstehenden Prüfungen vorzubereiten. In den drei Regionen mit einer Inzidenz unter 50 ist die Teilnahme daran seit Mittwoch Pflicht. So auch im Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bergen auf Rügen. „Wir hatten bereits vor dieser neuen Regelung eine 90-prozentige Anwesenheit in den Abschlussklassen, insofern hat sich jetzt nicht viel geändert im Vergleich zu den letzten Wochen“, betont Schulleiter Christoph Racky.

Ähnlich sieht das an der Hundertwasser Gesamtschule in Rostock aus. „Die Klassen 10 und 12 waren schon vorher sehr stark vertreten. In den zehn fünften und sechsten Klassen waren im Schnitt 40 bis 50 Schüler insgesamt in der Notbetreuung“, sagt Schulleiter Olaf Meyer. „Es freut mich, dass es wieder los geht. Ich bin ein Lehrer, der lieber mit den Schülern arbeitet, als Distanzunterricht zu machen.“ Gerade in den Naturwissenschaften seien die praktischen Übungen wichtig.

Wechselunterricht vorbereiten

Die weiteren Klassen der weiterführenden Schulen verbleiben nach den Ferien zunächst im Distanzunterricht. Ab dem 8. März soll bei einer Inzidenz von unter 50 Wechselunterricht abgesichert werden. „Da sind wir gerade dabei, Möglichkeiten zu entwickeln“, sagt Christoph Racky aus Bergen. „Denkbar wäre es, die Klassen zu teilen und tage- oder wochenweise Wechsel durchzuführen. Wichtig ist es ja weiterhin, die größtmöglichen Abstände zu gewährleisten.“

Olaf Meyer aus Rostock sieht dabei einen erheblichen Mehraufwand für die Lehrer. „Ich würde am liebsten so schnell wie möglich alle Schüler wieder in der Schule haben. Aber ich bin auch jemand, der Corona sehr ernst nimmt“, betont er. „Wenn auf einmal alle 800 Schüler wieder da sind, ist natürlich wieder eine gewisse Nähe da.“

Andere Landkreise ohne Präsenzpflicht

Dort, wo die Inzidenz über 50 liegt, bliebt die Präsenzpflicht weiterhin aufgehoben. Für die Klassen 1 bis 6 sowie die Abschlussjahrgänge gilt eine freiwillige Präsenz. „Heute kamen 179 von 252 Kindern. Ich gehe davon aus, dass wir am Montag weiteren Zuwachs haben werden“, sagt Andrea Kodanek, Leiterin der Grundschule „Fritz Reuter“ in Grevesmühlen. „Alle, die heute da waren, haben sich sehr gefreut, wieder einen Schulalltag zu haben.“

Die Organisation des Unterrichts sei derzeit eine Herausforderung. „Aber da haben wir mittlerweile Übung“, sagt Kodanek, die hofft, dass sich die Situation im Landkreis Nordwestmecklenburg entspannen wird. Derzeit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 79,5.

Von Katharina Ahlers