Rostock

Reife spielt für Schulabsolventen eine wichtige Rolle: Nach der zehnten Klasse legen sie die Mittlere Reife ab, das Abitur heißt auch Reifezeugnis. In Bezug auf Corona traut die Schweriner Landesregierung den jungen Leuten allerdings nicht sehr viel Reife zu: Die Schulabschlussfeiern unterliegen so strengen Regeln, dass sie den Teilnehmern wohl kaum als besonders würdig in Erinnerung bleiben werden.

Einerseits ist es richtig, bei den Jugendlichen genauer hinzuschauen, denn sie sind zum allergrößten Teil noch nicht geimpft. Die Ansteckungsgefahr ist also grundsätzlich größer, als wenn der Durchschnitt der Bevölkerung in Gaststätten oder anderswo zusammenkommt. Zudem hat der Staat bei schulischen Veranstaltungen eine besondere Verantwortung für die ihm (noch) anvertrauten Schüler.

Doch wer reguläres Feiern praktisch unmöglich macht, darf sich nicht wundern, wenn die Jugendlichen sich auf illegalen Partys treffen. Und bei denen werden die Corona-Regeln wohl eher nicht eingehalten. Warum also gibt man den Absolventen nicht ein wenig Freiraum. Der Schulabschluss wird nur einmal im Leben gefeiert. Und dass sie dafür reif genug sind, haben sie schließlich bewiesen.

Von Axel Büssem