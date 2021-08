Neubrandenburg

Die Polizei hat am Tag des Schulanfangs bei Kontrollen im Ostteil Mecklenburg-Vorpommerns knapp 1000 Kraftfahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Anlass war der Start der themenorientierten Monatskontrollen am Montag, die im August unter dem Motto „Geschwindigkeit und Schulwegsicherung“ stehen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg sagte. 878 Fahrerinnen und Fahrer waren außerhalb von Orten zu schnell unterwegs, 124 in den Dörfern und Städten der Kreise Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte. Wie viele Fahrzeuge insgesamt kontrolliert wurden, wurde nicht mitgeteilt.

Zu den schnellsten Rasern zählte ein Fahrer, der in der Region Stralsund mit 131 Stundenkilometern geblitzt wurde, wo 100 „Sachen“ erlaubt waren. Raserei gehört im Nordosten immer noch zu den Hauptunfallursachen, weshalb dies immer wieder ein Thema bei den monatlichen Schwerpunktkontrollen ist. Doch auch eine gute Nachricht hatte die Polizei: Bei direkten Kontrollen an Schulen seien kaum Verstöße festgestellt worden. Das Präsidium Neubrandenburg ist für die östliche Hälfte von MV zuständig.

Von RND/dpa