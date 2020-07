Rostock

Es ist wieder einmal so weit: Am 3. August startet das neue Schuljahr. Doch in Corona-Zeiten ist das etwas Besonderes. Das erste Mal seit Monaten soll der Regelbetrieb aufgenommen werden – wenn auch unter Pandemie-Bedingungen. Doch ist das Risiko, sich mit Corona zu infizieren, dann nicht viel zu hoch? Und was kann jeder Einzelne tun, um es zu minimieren?

Die OZ hat mit Professor Andreas Podbielski, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene der Universitätsmedizin Rostock, gesprochen.

Wie hoch ist das Risiko?

„Die Schüler müssen sich keine Sorgen machen“, betont Podbielski. Erstens habe das Land einen umfangreichen Hygieneplan für die Schulen erarbeitet. Zweitens zeigen Studien, je jünger ein Mensch ist, desto weniger heftig reagiere er meist auf das Virus. Gefährdeter seien die Lehrer in höherem Alter. Doch auch an deren Schutz habe die Politik bereits gedacht.

Professor Andreas Podbielski ist Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene der Universitätsmedizin Rostock. Er weiß worauf Schüler nun achten sollten und welche Maßnahmen unnötig sind. Quelle: Ove Arscholl

In MV sind bislang so wenig Menschen an Corona erkrankt wie in keinem anderen Bundesland. Auch äußere Einflüsse wie der Strom an Touristen hat daran kaum etwas geändert. „Im Testzentrum der Uni-Klinik Rostock hatten wir über einen Monat keine positiven Testungen. Daher bin ich zuversichtlich, dass es auch weiterhin gut funktionieren wird“, resümiert der Krankenhaushygieniker.

Wie können sich Schüler und Lehrer schützen?

Dennoch gebe es sinnvolle Maßnahmen, die in den Schulen unbedingt ergriffen werden sollten: Regelmäßig die Fenster öffnen und am besten Querlüften sei das A und O. Umso heftiger der Luftaustausch, umso geringer ist die Aerosol-Konzentration im Raum und somit auch die Infektionschance. Lieber einmal mehr als einmal weniger lüften, weiß Podbielski.

Zusätzlich sei das Tragen eines Mundschutzes sinnvoll: „Das ist zwar nicht vorgeschrieben, würde ich aber empfehlen – insofern die Schüler es aushalten.“ Das sei zum einen ein kleiner Selbstschutz, vor allem aber Fremdschutz. „Zudem verhindern die Masken mitunter die Kontaktübertragung: Wer Mund und Nase verdeckt, kann sie auch nicht mit den Händen berühren. Denn das ist ebenfalls zu vermeiden“, ergänzt der Hygieniker.

Müssen Tische und andere Gegenstände desinfiziert werden?

Oberflächendesinfektionen halte er hingegen für nahezu überflüssig: „Das Virus ist maßgeblich über die Luft übertragbar. Alle Maßnahmen, die das verhindern, sind dringend erforderlich – alles andere kann man zusätzlich machen.“ Zu bedenken sei, dass Desinfektionsmittel in großen Mengen für den Menschen auch gesundheitsschädlich sein kann. Den Schulranzen oder andere Utensilien zu desinfizieren sei daher nicht sinnvoll.

Dürfen Pausenbrote geteilt werden?

Auch wer sein Pausenbrot teilen möchte, könne das ruhig tun: „Die Schüler nehmen es ja nicht gegenseitig in den Mund, sondern haben es nur mit den Händen berührt. Das ist völlig unbedenklich.“ Ebenso bedenkenlos könne man Snackautomaten benutzen.

Darf ich meine Mitschüler umarmen?

Zu vermeiden sind laut der Hygieneverordnungen allerdings Umarmungen und andere Körperkontakte. Doch auch hier ist der Hygieniker nicht so streng: „Die Schüler sollen die Regeln prinzipiell schon befolgen, allerdings wird das realistisch betrachtet mal mehr und mal weniger gut funktionieren. Die Natur des Menschen ist es eben, Kontakt zu suchen. Das Leben muss ja auch noch lebbar bleiben. Hier ist Augenmaß gefragt.“

Braucht es Corona-Tests für alle?

Und was hält Podbielski von Massentests? Er ist unentschlossen. „Eine Information ist besser als keine Information. Die Frage ist, wie häufig ist vernünftig und dann kommt man sofort in der Realität an: Wer soll das denn bezahlen?“

Müssen wir alles anders machen?

Vor allem aber dürfe man bei all den Überlegungen und Maßnahmen eines nicht vergessen: „Das Leben ist auch vor der Corona-Pandemie nicht ohne Infektionsgefahren gewesen.“ Lehrer seien in ihrem Beruf schon immer vermehrt Infektionserregern ausgesetzt gewesen, da Atemwegsinfektionserreger unter Kinder und Jugendlichen schlichtweg mehr verbreitet seien. „Ich rate, das aktuelle Geschehen an der vorherigen, normalen Situation zu bemessen“, sagt Podbielski mit Nachdruck. Immerhin sei Covid-19 für die Masse relativ harmlos.

Von Maria Baumgärtel