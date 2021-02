Schule, Handel, Frisöre: Das bedeuten die Lockdown-Lockerungen für MV

Berlin/Schwerin

Viele Kinder in MV sollen nach den Winterferien wieder ganz normal zur Grundschule und zur Kita gehen können. Das gelte für Landkreise und kreisfreie Städte, die eine Inzidenz von unter 50 aufweisen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwochabend nach dem Corona-Video-Gipfel mit ihren Amtskollegen und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Das wären nach jetzigem Stand Nordwestmecklenburg, der Landkreis und die Hansestadt Rostock sowie der Kreis Vorpommern-Rügen. Für ältere Schüler bleibt es auch in solchen Gebieten vorerst beim Distanzunterricht. Ausgenommen wie bisher: Schüler von Abschlussklassen, die auch jetzt schon die Schule besuchen durften.

In Hotspots, wie derzeit dem Kreis Vorpommern-Greifswald mit einem Inzidenzwert von über 150, gibt es weiterhin nur Notbetreuung in Schulen und Kitas. Wie in Kreisen und Städten verfahren wird, die dazwischen liegen, soll am Freitag entschieden werden. Lehrer und Erzieherinnen sollen künftig bevorzugt geimpft werden.

Schwesig ließ Zuschauer eine halbe Stunde warten

Schwesig trat erst eine halbe Stunde nach dem eigentlich angekündigten Termin vor die Mikrofone. Grund dürfte das Gespräch mit Vertretern von Wirtschaft und Verbänden gewesen sein, bei dem Schwesig die schlechten Nachrichten verkaufen musste.

Denn die Gipfelteilnehmer hatten sich nach langem Ringen darauf geeinigt, den geltenden Lockdown um drei Wochen bis zum 7. März zu verlängern. Den Ländern wurde freigestellt, wann und wie sie ihre Schulen wieder öffnen. Alleine für die Frisöre gibt es eine Ausnahme: Sie dürfen ab 1. März wieder Haare schneiden.

Entschieden wurde auch, dass in einem nächsten Schritt Lockerungen im Handel ab einer Inzidenz von unter 35 über mindestens drei Tage hinweg möglich sein sollen. In MV würde das schon jetzt für die Hansestadt Rostock gelten: Dort liegt die Inzidenz inzwischen seit vier Tagen unter 35. Es gelte jedoch der Wert für das ganze Bundesland, betonte Schwesig. In Rostock wie auch im Kreis Vorpommern-Rügen soll es aber testweise Öffnungen für „das ein oder andere“ geben, kündigte Schwesig an.

Unternehmerverband: Das „lässt viele Betriebe verzweifeln“

Kritik kam von Sven Müller, Geschäftsführer des Unternehmensverbands VUMV: „Die Verlängerung des Lockdowns ohne echte Perspektive lässt viele Betriebe verzweifeln. Das zaghafte Handeln der Regierungen auf Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners muss ein Ende haben.“ Er fürchte nun Betriebsaufgaben und eine steigende Arbeitslosigkeit.

Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV,, Lars Schwarz, sprach von „maximaler Enttäuschung. „Kein Perspektivplan bedeutet: keine Zuversicht. Unsere Branche ist seit über hundert Tagen am Stück geschlossen, für manche Unternehmen wird es im März ein Jahr sein.“

Auch für die für MV so wichtige Tourismusbranche gibt es weiter keine Hoffnung auf einen schnellen Neustart. Die strengen Reisebeschränkungen bleiben bis auf weiteres bestehen. Der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, sagte dazu: „In ersten Rückmeldungen aus der Branche spiegeln sich Enttäuschung und Existenzangst. Dass nach drei Wochen von Bund und Ländern nicht mehr als Andeutungen über die nächsten Schritte gegeben wurden, frustriert viele.“

