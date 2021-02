Greifswald/Karlshagen

Wenn am Mittwoch die Grundschüler in der Hansestadt Rostock und den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Rostock wieder zur Schule gehen dürfen, werden die Kids in Vorpommern-Greifswald zum Lernen weiter an den heimischen Küchentisch oder ihren Kinderzimmerschreibtisch gezwungen sein. Fanny Orpel, Mutter aus Karlshagen auf der Insel Usedom, freut sich für die Kinder in den Nachbarkreisen. Zugleich ist sie wütend und enttäuscht, dass es in ihrem Landkreis noch dauern wird, bis ihre Kinder wieder Lehrern und Mitschülern in der Schule begegnen.

„Wenn wir optimistisch sind, werden wir erst im April wieder eine stabile Inzidenz unter 150 haben“, so die 45-Jährige. Bis zum Inzidenzwert unter 50 werde es wahrscheinlich noch bis zum Sommer dauern. „Dann kann ich meinen Kindern die Zeugnisse für dieses Schuljahr selber schreiben“, so die frustrierte Mutter einer sechsjährigen Tochter und eines siebenjährigen Sohnes.

„Schule auf!“ Eltern planen Demo

Etwa einhundert Kilometer entfernt – in Pasewalk – macht sich Christian Lenz ähnliche Sorgen um seine beiden Söhne. Er fordert, dass auch in einem Risikogebiet wie Vorpommern-Greifswald an Konzepten gearbeitet wird, um den Kindern wieder Präsenzunterricht zu ermöglichen. Gerade ist er dabei, eine Elterndemonstration unter dem Motto „Schule auf!“ vorzubereiten. „Mit dem 3-Stufenplan der Landesregierung haben wir keine Chance, dass unsere Kinder wieder zeitnah in die Schule gehen können“, so Lenz.

Die Eltern sind genervt“, beschreibt Mario Riedel, der erneut zur Wahl stehende Vorsitzende des Kreiselternrats, die Stimmung unter den Eltern. „Wir wollen nicht zusehen, wenn die Kinder ein gesamtes Schuljahr verlieren.“ Er bemängelt, dass im und für den Kreis zu wenig getan wird, damit auch hier die Kinder wieder die Schule besuchen dürfen. Für besonderen Frust sorgt, dass der Inzidenzwert nach zwei Wochen im Fall am Sonntag auf 168,3 geklettert war. Und das, obwohl seit 9. Februar verschärfte Kontaktregeln und strenge Grenzkontrollen im Kreis gelten. Am Dienstag lag der Wert mit 149 erstmals unter der Grenze für erste Lockerungen.

Kreisgröße ist ein Problem

„Wir wollen nichts Unmögliches fordern“, so der fünffache Vater. Aber im Landkreis gebe es null Öffnungsstrategie für die Schulen. Durchsichtige Seitentrenner an den Schulbänken, Luftreinigungsgeräte in den Klassenräumen, halbierte Klassenstärken oder Ausweichräume für den Unterricht, beispielsweise in Hotels – es gebe viele Ansätze, um die Gesundheit von Schülern und Lehrern zu schützen und zugleich das Lernen im Klassenverband zu ermöglichen, so Riedel. Man müsse nur endlich darüber reden.

Die Grünen wünschen, dass sich Landrat Michael Sack (CDU) beim Land dafür einsetzt, differenzierte Inzidenzwerte auf Ämterebene für die Schulen anzusetzen. „Unser Landkreis ist so groß wie andere Bundesländer“, so Fraktionschefin Ulrike Berger. Allerdings – so Berger weiter – müssten die Zahlen auf Ämterebene belastbar sein.

„Stufenplan ist bindend“

Das Bildungsministerium macht den Eltern in Vorpommern-Greifswald wenig Hoffnung. „Der Stufenplan ist bindend und sieht ja bereits ein differenziertes Vorgehen vor“, sagt Ministeriumssprecher Christian Moeller. Das heißt im Klartext: Eine Lockerung hin zum Modell der „freiwilligen Präsenz“ gibt es in Vorpommern-Greifswald erst, wenn der Inzidenzwert für zehn Tage die 150er-Marke unterschritten hat.

Während die Kreisverwaltung zum Thema Schulöffnung auf die Verantwortung der Landesbehörden verweist, stoßen bei den Hoteliers die Sorgen der Eltern auf offene Ohren. „Wir würden in Hotels Seminarräume zur Verfügung stellen, um Klassen dort unterrichten zu lassen“, sagt Hotelier Rolf Seelige-Steinhoff.

Die Tourismusbranche in Vorpommern-Greifswald ist daran interessiert, dass Lösungen gefunden werden, damit Lockerungen möglich werden. Die Hoteliers sehen inzwischen nicht nur das Oster-, sondern das Frühjahrsgeschäft schwinden. Vor zwei Wochen hatten sie dem Kreis angeboten, Mitarbeiter für die Kontaktnachverfolgung zur Verfügung zu stellen, nachdem die Kritik daran immer deutlicher wurde. „Wir warten noch immer auf eine Antwort der Verwaltung“, so Seelige-Steinhoff.

Amthor: Landrat macht einen guten Job als Krisenmanager

Landrat und CDU-Landesvorsitzender Michael Sack kehrte am Dienstag nach seiner zweiwöchigen Corona-Quarantäne wieder an den Schreibtisch in der Kreisverwaltung zurück. Kritik am Krisenmanagement des Landrats will der Bundes- und Kreistagsabgeordnete Philipp Amthor (CDU) nicht stehen lassen. „Michael Sack macht als Krisenmanager einen guten Job“, sagt Amthor. Vertretern von SPD, Linken und Grünen warf Amthor „vorgezogenen Wahlkampf“ vor. Sie haben für Freitag eine Sitzung des Kreisausschusses initiiert, bei dem sie Sack mit einem Bündel Fragen zur Strategie bei der Pandemiebekämpfung konfrontieren wollen.

Amthor führt die hohen Infektionszahlen in Vorpommern-Greifswald vor allem auf die Nähe zu Polen zurück. „Ein erhöhtes Infektionsgeschehen in Grenznähe ist kein MV-spezifisches Problem.“ Er forderte mehr Unterstützung vonseiten der Landespolitik. „Anstatt mit erhobenem Zeigefinger auf den Landkreis zu schauen, sollte man überlegen, ob man der Grenzregion zusätzliche Impfdosen aus dem Landeskontingent zur Verfügung stellt“, so Amthor. Einen solchen Vorschlag hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unterbreitet. Auch Bayern hat in den Landkreisen, die an Tschechien grenzen, mit besonders hohen Infektionszahlen zu kämpfen.

Von Martina Rathke