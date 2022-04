Gnoien

Sieht fancy aus – schicke Lackierung, schickes Holz, schicker Schirm. So präsentiert sich das sogenannte Kochfahrrad der Klasse 9b der Regionalen Schule in Gnoien im Osten des Landkreises Rostock. Drei luftbereifte Räder, mattschwarzes Gestell, Lenker, Sattel. Gleich hinterm Sitz thront das Herz des mobilen Versorgers: ein vierflammiger Gasherd, ummantelt von einer Box aus Holz mit schwarzen Beschlägen. Ein schwarz bespannter Schirm hält die Sonne ab.

Noch hat das Dreirad seine Premiere nicht gehabt. „Unser Ziel ist es“, erklärt Florian Olm (15), „auf dem Schulhof regelmäßig Ketwürste – eine Art Hot Dog – anzubieten.“ Dazu solle es eine selbst angerührte milde und eine ordentlich scharfe Soße („Gnoiener Teufel“) geben, ergänzt Julia Streich (15).

Lehrer und „Chef-Techniker“ Robert Port meint, dass das Gefährt noch zu hecklastig sei. Die Lösung für eine bessere Balance: Auf dem Gepäckträger vorm Lenker steht eine Kiste mit (nicht alkoholischen) Getränken. „Zu 95 Prozent ist das Fahrrad fertig“, konstatiert der 42-jährige Lehrer für Arbeit, Wirtschaft und Technik (AWT).

Robert Port, AWT-Lehrer an der Regionalen Schule (Warbel-Schule) in Gnoien. Quelle: Klaus Amberger

Gnoien, Lübz und Hagenow sind dabei

Mit ihrem Kochfahrrad haben sich die Schüler beim Handwerkswettbewerb „Mach was!“ des Würth-Konzerns aus Baden-Württemberg beworben. Und sind damit eine von drei Schulen aus dem Nordosten, die bei der Initiative des Weltkonzerns mitmachen. Neben dem Kochfahrrad aus Gnoien sind Schüler der Regionalen Schule Lübz mit Upcycling-Loungemöbeln und Rankhilfen für den Schulhofgarten ebenso im Rennen wie die Europa-Schule aus Hagenow mit ihrem Insektenhotel.

Mehr als 100 Schulen aus Deutschland haben sich bei Würth beworben – die Würth-Group handelt weltweit mit Montage- und Befestigungstechnik. Für die Schulen gab es je 1000 Euro Fördergeld und eine Grundausstattung an Werkzeugen für die Umsetzung ihrer Vorhaben.

Schrottreifes Fahrrad, alter Gasherd

„Seit dem vergangenen November arbeiten wir an dem Projekt“, sagt Julia. Zwei Stunden pro Woche, einige kamen auch noch in den Ferien. Dafür wurde ein schrottreifes Dreirad aus Gnoien erworben. Robert Port holte einen alten Gasherd und baute ihn so um, dass er mit einer Gasflasche betrieben werden kann. „Jetzt ist das Ganze unsere eigene Kreation mit eigenem Flair“, sagt Florian.

Bewertet werden beim Wettbewerb von einer Jury unter anderem Kriterien wie Design, Nachhaltigkeit, Originalität, Nutzenfaktor oder Verarbeitungsqualität. Anliegen der Initiative ist es, handwerklich frei gestaltbare Projekte zur Aufwertung des Schulgeländes oder zur schulischen Nutzung zu entwerfen. Schüler planen, zimmern, dokumentieren beispielsweise eine Fahrradüberdachung, einen Steg für den Schulgartenteich, ein Lernsofa, eine Boulderwand, einen Holzbackofen oder Schaukelliegen.

„Mitte April werden wir den ersten Probelauf starten“, meint Julia, die sich um die Kalkulation der Würstchenpreise kümmert. „Etwa ein Euro wird eine Ketwurst mit einem Biobrötchen kosten.“ Sie betont: „Wir verkaufen nur lokale Produkte auf dem Schulhof.“ Die Hälfte der Verkaufsgewinne soll der Schulförderverein bekommen, die andere Hälfte die Klassenkassen.

Was bleibt? Ein tolles Team

„Noch wissen wir nicht, wie unser Kochfahrrad bei den Mitschülern ankommen wird“, sagt Julia. Sie ist aber guter Dinge, denn bereits der Weg bis zur Fertigstellung des Projektes war erfolgreich: „Es hat uns enger zusammengeschweißt, alle blieben immer dran, niemand hat aufgegeben oder gemeckert – das eigenverantwortliche Arbeiten macht uns total Spaß.“

Voting kommt Ende April

Am 1. April wird das Projekt bei Würth abgegeben – die besten 50 Teams kommen ins Online-Voting Ende April. Die zehn Projekte mit den meisten Likes landen in der Endrunde für die Hauptpreise. Natürlich sind die Schüler aus Gnoien heiß auf die vorderen Plätze und auf die Preisvergabe in der Firmenzentrale von Würth. Auch ihr Lehrer Robert Port. Er meint aber: „Egal, wie es ausgeht für uns und alle anderen Schulen – es gibt bei diesem Wettbewerb keine schlechten, sondern nur gute Ergebnisse, von denen viele Leute etwas haben.“

Info und Voting: www.handwerkswettbewerb.de

