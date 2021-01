Schwerin/Berlin

Wie geht es ab dem 11. Januar weiter an Schulen in MV? Die Bildungsminister der Bundesländer haben sich am Montag offenbar auf ein Stufenmodell für Unterricht in der Corona-Pandemie geeinigt. Demnach soll, je nach Infektionsgeschehen, zwischen Distanz-, Hybrid- und Präsenzunterricht gewählt werden.

In der Diskussion: längeres Schuljahr für Abschlussklassen

Stufe eins einer bundesweiten Regelung für Unterricht unter Pandemiebedingungen sieht nach OZ-Informationen vor, dass Schüler der Klassen 1 bis 6 in der Schule unterrichtet werden können, alle anderen Jahrgänge aber Online-Unterricht haben. In Stufe zwei seien Wechselmodelle mit Teilung von Klassen vorgesehen.

Die dritte Stufe schließlich sehe Präsenzunterricht für alle Schüler vor. Welche Corona-Inzidenzzahlen allerdings für welche Stufe ausschlaggebend sind, darauf hätten sich die Bildungsminister der Länder nicht verständigt. Im Gespräch waren zuletzt Inzidenzen von unter 50, über 50 und über 100 Fällen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. MV-weit sind es aktuell 92.

Maskenpflicht und Plexiglasscheiben im Unterricht?

In MV ist Wechselunterricht für Abschlussklassen an Gymnasium, Real- und Berufsschulen Thema, wie nach Gesprächen in Schwerin durchsickert. Denkbar sei auch, dass der Unterricht vor Prüfungen um einige Wochen verlängert wird. Offiziell ist das bisher nicht. Informationen werde es wohl erst am Dienstag gegen, so ein Sprecher des Bildungsministeriums. Heißt: nach der Kabinettssitzung in Schwerin und dem Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) mit den Ministerpräsidenten.

Einigkeit herrscht offenbar in MV darüber, eine generelle Maskenpflicht in der Schule einzuführen. Diskutiert werde auch, ob Quarantäne-Regeln aufgeweicht werden. So könnten Schüler von Abschlussklassen, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, womöglich trotzdem in den Präsenzunterricht gehen dürfen. Im Gespräch seien dabei auch der Einsatz von FFP2-Masken und die Idee, Plexiglasscheiben zwischen Schülern zu installieren.

Schüler, Lehrer und Eltern aus MV forderten wiederholt Pläne für verschiedene Szenarien der Corona-Pandemie. Vor allem Abschlussklassen wie 10. und 12. Klassen müssten schnellstens wissen, welche Anforderungen in der Vorbereitungszeit und bei den Prüfungen ab April auf sie warten, sollte es keinen oder weniger Präsenzunterricht in Schulen geben.

Linke: Pflichtklausuren aussetzen – Anforderungen lockern

Simone Oldenburg, Bildungsexpertin der Linken im Landtag, fordert eine Aussetzung der Pflicht-Klausuren für Abschlussklassen. Schülern drohten in den kommenden 40 Tagen bei Präsenzunterricht bis zu 48 Zensuren. „Das ist vor dem Hintergrund der Einschränkungen beim Unterricht weder für die Schüler noch für die Lehrkräfte vertretbar“, so Oldenburg.

