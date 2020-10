Rostock

Corona-Fälle an Schulen, Lehrer und Schüler in Quarantäne und die große Sorge vor der Zukunft: Kein Thema ist an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern gerade so präsent wie das Coronavirus. Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) hat sich am Donnerstag in einem Telefonforum der OSTSEE-ZEITUNG im Rahmen der Aktion „Digitale Schule“ allen drängenden Leserfragen im Zusammenhang mit der Krise gestellt.

OZ-Chefredakteur Andreas Ebel hat das Forum moderiert. Ebenfalls zu Gast war Martin Plant, Schulleiter der Rostocker Jenaplanschule.

Anzeige

Hier einige der wichtigsten Fragen und Antworten (teilweise verkürzt):

Andreas Ebel: Frau Martin, die Infektionszahlen gehen immer weiter in die Höhe. Am Mittwoch erst gab es einen neuen Rekordwert in MV. Macht Ihnen das Angst? Stehen wir vor einem erneuten Bildungs-Lockdown?

Bettina Martin: Angst ist nie ein guter Ratgeber. Aber es ist schon so, dass auch in MV die Zahlen gerade wieder hochgehen. Wir stehen im bundesweiten Vergleich zwar immer noch gut da, die Situation ist aber schon ernst momentan. Insofern ist das natürlich etwas, das uns Sorgen bereitet. Umso wichtiger ist es jetzt, sich an die Regeln zu halten. Nur so können wir die Schulen in MV schützen. Der Lockdown im März ist für alle Beteiligten eine riesige Belastung gewesen. Das gilt es zu verhindern.

Mehr zum Thema: Neuer Corona-Höchstwert in MV: 89 Neuansteckungen in 24 Stunden

Andreas Ebel: Wie können die Schulen konkret geschützt werden?

Bettina Martin: Die Erfahrungen der vergangenen Monate haben gezeigt, dass nicht die Schulen die Infektionstreiber sind. Wenn Infektionen dort entstehen, dann wird das Virus von außerhalb hineingetragen. Auch die Ausbreitung passiert in den Schulen nicht in dem Maße, wie wir es beispielsweise bei Privatfeiern erleben. Demzufolge greifen unsere Hygienekonzepte. Am besten aber schützen wir die Schulen – und auch den Unterricht in den Schulen –, wenn wir uns auch außerhalb dessen gemeinsam an die Regeln halten. Innerhalb der Schulen funktioniert das schon sehr gut.

Der Stream zum Nachschauen:

Andras Ebel: Herr Plant, wie kann ich mir den Schulalltag an Ihrer Schule momentan vorstellen?

Martin Plant: Es ist für alle Beteiligten gerade eine große Herausforderung. Insbesondere für die Kinder. Aber auch für die Lehrkräfte ist es schwierig, weil sie Sorge dafür tragen müssen, dass die Schüler sich beispielsweise an die Maskenpflicht halten. Auch die Unterrichtsgestaltung ist eine andere, wenn man daran denken muss, alle 20 Minuten zu lüften. In einigen Fächern ist es pädagogisch sicher nicht das Wertvollste, den Unterricht zu unterbrechen. Gleichwohl ist genau das aber wichtig, um den Regelbetrieb weiter zu gewährleisten.

Andreas Ebel: Frau Martin, es gibt Kritiker, die Ihnen vorhalten, Sie hätten nicht genug gelernt aus dem ersten Lockdown und die Digitalisierung an den Schulen verlaufe zu langsam. Was antworten Sie denen?

Bettina Martin: Ich antworte denen, dass wir seit dem Lockdown sehr viel gelernt haben. Und dass wir die Kräfte, die wir haben und einen unglaublichen finanziellen Aufwand on top gelegt haben, um so schnell wie möglich nachzurüsten.

Ich hätte mir natürlich schon im März 2020 gewünscht, den Digitalpakt bereits umgesetzt zu haben. Der kam leider zu spät, auch von Bundesseite. Stattdessen sind wir also mittendrin gewesen. So eine Entwicklung kann man nicht über Nacht perfekt beenden. Wir haben alles beschleunigt, wo wir konnten und dafür auch zusätzliche Mittel vom Bund erhalten – zehn Millionen beispielsweise für zusätzliche Endgeräte für bedürftige Schüler, die bisher keine Möglichkeit hatten, von zu Hause am Computer aus zu arbeiten. Wir haben in MV zudem eine Lernmanagementplattform an den Start gebracht, die derzeit ausgerollt wird. Insofern ist da schon viel passiert.

Mehr zum Thema: Sorge vor zweitem Corona-Lockdown an Schulen in MV: „Wer soll das alles nachholen?“

Anrufer: Hallo, mein Name ist Benedikt Elias. Ich bin zehn Jahre alt, wohne in Sassnitz und gehe dort in die Grundschule. Ich bin krank zu Hause, weil das Fenster in meiner Schule sechs Stunden lang auf war. Digitales Lernen funktioniert bei uns zudem gar nicht.

Bettina Martin: Erst mal gute Besserung, aber warum waren denn die Fenster bei euch sechs Stunden auf? Das ist eigentlich gar nicht notwendig. Alle 20 Minuten etwa drei Minuten reicht – und dann sollte es wieder zugemacht werden, vor allem wenn es draußen kalt ist. Vielleicht könnte das deine Mutter noch mal in der Schule ansprechen. Bei den digitalen Problemen können eventuell meine Mitarbeiter helfen. Wir melden uns bei deiner Schule.

Andreas Ebel: Ein gutes Beispiel, um das Thema Digitalisierung weiter zu vertiefen. Wie weit sind die Schulen aktuell in ihrer Ausstattung mit Hard- und Software?

Bettina Martin: Wir wissen ja nicht genau, was an der Grundschule nicht klappt oder was genau dort fehlt. Es ist aber in der Tat so: Es gibt Schulen, die sind top ausgestattet, andere nicht. Ich will aber auch noch mal sagen, es ist nie gut, wenn Schule allein digital läuft. Ich halte es zwar auch für gut, wenn diese Möglichkeit auch nach Corona stärker genutzt wird, aber dass Kinder zu Hause allein vor dem Computer sitzen, kann immer nur das letzte Mittel sein. Trotzdem muss es unser Ziel sein, dass alle Schulen so ausgestattet sind, dass sie zumindest Teile des Lernens auch digital machen können. Corona zeigt: Das ist noch nicht überall der Fall. Wir müssen also alle Schulen schnell ans Netz kriegen. Auch das klappt nicht über Nacht.

Kommentar: Bettina Martin will Schule in MV neu denken: Mehr als eine leere Phrase?

Andreas Ebel: Wie funktioniert das digitale Lernen an Ihrer Schule, Herr Plant?

Martin Plant: Wir sind eine Schule von Jahrgang 1 bis 12. Deshalb kann ich nicht für alle gleichermaßen sprechen. Bei den älteren Schülern gibt es aber mehrere Kollegen, die auch schon vor der Krise Informationen über eine entsprechende Plattform geteilt haben, wenn Schüler beispielsweise krank waren. Das gilt aber nicht für alle Kollegen. Insofern gibt uns das einen Schub.

Anrufer: Herbert Schwarz aus Zingst hier, hallo Frau Martin! Ich hab zwar kein Anliegen in Bezug auf Schule, aber eins im Allgemeinen. Es geht darum, dass das Gericht das Beherbergungsverbot aufgehoben hat. Ich beobachte mit Sorgen das Treiben in Zingst. Es wird sich kaum an Abstände oder Maskenpflicht gehalten.

Bettina Martin: Ich finde schon, dass das etwas mit Schule zu tun hat. Wenn wir uns draußen außerhalb der Schulen nicht an die Regeln hat, dann gehen die Zahlen hoch und wir haben das Problem in den Schulen. Es sind ja keine Ufos, die irgendwo herumschweben. Und deshalb appelliere ich so gern an die Leute, auch wenn ich nur Bildungsministerin und keine Innenministerin bin: Haltet euch an die Regeln draußen, damit die Kinder zur Schule gehen können.

Anrufer: Mein Name ist Lars Porzig und ich bin Lehramtsstudent an der Uni Rostock. Mich beschäftigt der Gedanke, ob man das Konzept Schule nicht komplett neu denken müsste. Also ob das Konzept mit großem Schulgebäude, viele Schüler nicht als überholt angesehen und stattdessen der digitale Unterricht ausgebaut werden sollte. Denkbar wäre auch, mobile Lehrer in Dörfern und die Schulpflicht in Krisenzeiten aufzuheben, um den Schülern den Druck zu nehmen. Was sagen Sie dazu?

Bettina Martin: Ich finde in der Tat, dass diese Krise uns dazu bewegen sollte, Schule mal grundsätzlich zu diskutieren. Aktuell liegt die Priorität natürlich erst mal darauf, wie wir es schaffen, diese auch in den kommenden Monaten sicherzustellen. Aber ich finde, wir sollten diese Krise auch nutzen. Besonders spannend sind für mich die neuen Anforderungen an Schüler, wenn digital unterrichtet wird. Das erfordert eine ganz andere Fähigkeit – sich selbst zu organisieren, selbst zu lernen und sich selbst zu motivieren. Ich wünsche mir den Lockdown nie wieder, aber diese Fähigkeiten brauchen wir alle jeden Tag im Job. Das ist ein Punkt, an den Schulen stärker herangehen sollten.

Sie finden zudem, dass Schulen anders gebaut werden sollten. Das sehe ich auch so. Lerngruppen stärker zu trennen oder auch Kinder mit individuellem Förderbedarf mal herauszunehmen, ist aktuell schwierig. Dafür bräuchte es mehr Räume. Wir müssen also Schulen bauen, die das ermöglichen.

Martin Plant: Zum zweiten Aspekt, den Sie angesprochen haben: Es bedarf keiner Aufhebung der Schulpflicht. Kinder, deren Eltern, Angehörige oder die selbst gesundheitlich belastet sind, können über die staatlichen Schulämter einen Antrag auf Befreiung stellen. Sogar für ein gesamtes Schuljahr, wenn es notwendig ist.

Anruferin: Wann werden rechtliche Möglichkeiten geschaffen, dass Kinder generell zu Hause unterrichtet werden können?

Bettina Martin: Ich halte die Schulpflicht, die wir in Deutschland haben, für richtig. Wir haben den Anspruch, dass alle Kinder ein hohes Bildungsniveau erreichen. Ich beobachte in anderen Ländern, dass die, die keine Schulpflicht haben, in der Pandemie unheimliche Probleme haben. Es gibt sicher Eltern, die ihre Kinder gut unterrichten können, sicher aber auch welche, die das gar nicht können. Ich finde, die Schulpflicht ist ein hohes Gut, das ich nur ungern aufgeben würde.

Anruferin: Inwieweit wird gerade diskutiert, dass Schüler in MV Masken im Unterricht tragen müssen?

Auch interessant: Nach privater Feier: Lehrer in Wismar geht mit Symptomen zum Unterricht

Bettina Martin: In ganz Deutschland gibt es die Diskussion, ab wann das ein Mittel ist, um Schulschließungen zu vermeiden. Wir haben die Maskenpflicht auch im MV-Gipfel diskutiert – und uns dagegen entschieden. Es ist ein Unterschied, ob ich 20 Minuten in den Supermarkt mit Maske gehe oder ob ich als Kind oder Jugendlicher sechs, acht Stunden lang unterrichtet werde. Ich halte diese Maskenpflicht für ein Mittel, das erst kurz vor dem Lockdown eingesetzt werden sollte. Die Landkreise und ihre Gesundheitsämter entscheiden deshalb eigenständig, ob dieser zusätzliche Schutz vorübergehend notwendig ist. Wenn überhaupt, aber auch nur ab der fünften Klasse.

Andreas Ebel: Kann ein Lehrer eigenständig bestimmen, dass die Maske im Unterricht getragen werden sollte?

Bettina Martin: Lehrer dürfen das nur dort einfordern, wo es vorgegeben ist – also auf den Gängen und auf dem Schulhof, wenn verschiedene Gruppen sich durchmischen. Im Unterricht geht das nicht.

Andreas Ebel: Es gibt Klagen von Schülern, dass der Prüfungs- und Leistungsdruck gestiegen ist, um die Monate des Lockdowns aufzuholen. Kann das der richtige Weg sein?

Bettina Martin: Als Bildungsministerium haben wir einen anderen Weg vorgezeichnet. Schon während des ersten Halbjahres haben wir erlassen, dass nur eine reduzierte Anzahl an Arbeiten angerechnet werden muss. Auch im neuen Halbjahr haben wir das weitergeführt. Es kommt natürlich auf die Schulform und die Klassenstufe an, aber in vielen Bereichen ist nur noch eine statt drei Klassenarbeiten Pflicht. Ich bin der Meinung, dass wir den Druck herausnehmen und stattdessen schauen müssen: Was wurde während des Lockdowns versäumt? Ich hab aber auch gehört, dass es an einigen Schulen anders läuft und Druck aufgebaut wird. Das müssen wir noch mal kommunizieren.

Mehr zum Thema: „Das ist alles nicht mehr zu schaffen“: Werden Schüler in MV wegen Corona verheizt?

Andreas Ebel: Jede Krise hat auch eine Chance. Was, glauben Sie, bringt Corona Positives für uns und das Bildungssystem?

Martin Plant: Ich glaube, Corona verdeutlicht uns, dass wir uns in einigen Bereichen noch sehr weit entwickeln können, müssen und auch werden. Und dass wir das vor allem gemeinsam schaffen werden. Wir haben gemerkt, dass sich die Schüler auch untereinander unterstützt und sich gegenseitig geholfen haben. Diese Form von Gemeinschaft ist wichtig. Das könnte eine Chance sein, die in dieser Situation liegt: dass wir doch stärker zusammenwachsen, statt auseinanderzugehen.

Bettina Martin: Wir haben auch gelernt, dass Kinder und Jugendliche selbstständig lernen können – und wir auch künftig Raum dafür schaffen sollten. Wir haben als Gesellschaft zudem gelernt, wie wichtig der Beruf des Lehrers ist und dass nicht jeder diesen ausüben kann. Persönlich habe ich große Hochachtung davor, was die Schulleitungen und Lehrkräfte in den vergangenen Monaten für ein unglaubliches Engagement gezeigt haben.

Aktion „Digitale Schule“: Das steckt dahinter Das Telefonforum fand im Rahmen der Aktion „Digitale Schule“ des Schweriner Bildungsministeriums und der OSTSEE-ZEITUNG statt. Seit Anfang des Schuljahres können zehntausende Schüler darüber die OZ als digitale Plus-Ausgabe auf ihren Smartphones oder Computern lesen. Rund 75 000 junge Leute an 191 Regionalen Schulen, Gymnasien, Förder- und Berufsschulen bekommen bis zum Jahresende einen Zugang.

Von Pauline Rabe