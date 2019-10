Schule in MV: Eltern warnen vor System-Versagen

Schwerin

Neue Aufregung um das Schulgesetz: Im November soll der Landtag über die Novelle von Bildungsministern Bettina Martin ( SPD) entscheiden, die vor der Sommerpause auf Druck von Eltern, Lehrern und Schülern verschoben wurde. Es fehle an Personal und Ausstattung. „Wenn wir nicht in den nächsten drei, vier Jahren die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen, wird es ein systemisches Versagen geben“, warnt Kay Czerwinski vom Landeselternrat.

Die Novelle des Schulgesetzes sieht einige Veränderungen vor. So sollen Gymnasiasten die Mittlere Reife ohne Prüfung am Ende der 11. Klasse erhalten – und nicht wie geplant nach Klasse 10. Für Lernförderung von Schülern sollen spezielle Gruppen her, auch jahrgangsübergreifender Unterricht möglich sein. Czerwinski fürchtet, dass dafür das Personal nicht reicht. Bis 2030 gehen rund 80 Prozent der Lehrer landesweit in den Ruhestand. Kritik kommt auch von den Linken im Landtag. Simone Oldenburg fordert: Das Land müsse mehr Geld einstellen, um die Probleme zu lösen.

Von Frank Pubantz