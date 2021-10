Mecklenburg-Vorpommern

Am 9. Oktober enden die Herbstferien. Seit den Sommerferien hat sich die Coronalage in einigen Landkreisen geändert. Doch wie sind die aktuellen Corona-Regeln? Wir geben einen Überblick zur Teststrategie, Maskenpflicht und vielem mehr.

Muss mein Kind Maske tragen?

Grundsätzlich ist es in den ersten beiden Wochen nach den Herbstferien für alle Pflicht in den Schulgebäuden eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Wenn ein Landkreis danach fünf Tage lang die Stufe grün erreicht, müssen in Schulgebäuden keine Masken getragen werden. Freiwillig eine Maske zu tragen ist natürlich immer erlaubt. Wird ein Landkreis drei Tage in Folge als gelb eingestuft, müssen Kinder und Lehrkräfte wieder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Wie oft soll getestet werden?

Zweimal pro Woche müssen Kinder und Lehrkräfte einen negativen Coronatest vorlegen. Das gilt auch bei mehrtägigen Klassenfahrten. Wie getestet wird, darf selbst entschieden werden. Gültig sind Bescheinigungen zu Unterrichtsbeginn über Tests zu Hause oder im Testzentrum oder Schnelltests in der Schule unter Begleitung der Lehrkräfte. Für Geimpfte und Genesene besteht grundsätzlich keine Testpflicht.

Was müssen Reiserückkehrer beachten?

Am ersten Schultag muss jeder eine Erklärung über das Reiseverhalten vorlegen. Hiermit wird bestätigt, dass sich das Kind in den letzten 14 Tagen nicht in einem Hochrisikogebiet oder Virus-Variantengebiet aufhielt oder aus anderen Gründen unter Quarantäne fällt. Das Dokument findet man auf der Seite der Landesregierung. Alle Hochrisiko- und Virusvariantengebiete sind unter www.rki.de/covid-19-risikogebiete verzeichnet.

Bei Symptomen die auf eine Covid-19 Erkrankung hinweisen, wie Husten, Schnupfen oder Fieber, muss das Kind grundsätzlich zu Hause bleiben. Genaueres lässt sich auf der Schul-Corona-Verordnung des Landes nachlesen.

Defizite durch Corona – wie holen Kinder den verpassten Stoff nach?

Homeschooling und Distanzlernen haben dazu geführt, dass Schülerinnen und Schüler im letzten Schuljahr auf vieles verzichten mussten. Im Schuljahr 2021 /2022 soll das in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Aktionsprogramm „Stark machen und Anschluss sichern“ nachgeholt werden.

In den Sommerferien hatten Schülerinnen und Schüler die Chance, an freiwilligen Lern- und Freizeitangeboten teilzunehmen. Zusätzlich waren die ersten vier Schulwochen sogenannte Anschlusswochen. Bei der Bewältigung der Aufgaben können Lehramtsstudierende und ehemalige Lehrkräfte die Lernenden unterstützen. Außerdem wurden die Lernstände der Kinder erhoben, um individuelle, zusätzliche Fördermaterialien einzusetzen. Auch die soziale und psychologische Situation der Kinder und Jugendlichen soll gestärkt werden. Dazu gibt es schulpsychologische Teams, die die Lehrkräfte vor Ort unterstützen.

Auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Schülerwettbewerbe

Wie können sich Schülerinnen und Schüler dieses Schuljahr beweisen? Da gibt es zum Beispiel den Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik „alle für EINE WELT für alle“. Die Wettbewerbsbeiträge sind hier völlig frei. Es können Texte, Fotos, Videos, Kunstwerke, Theater- oder Musikstücke sein. Die Erarbeitung des Beitrags ist in jedem Schulfach möglich und kann bis zum 9. März 2022 eingesendet werden.

Für 13 bis 19-Jährige gibt es diese Jahr den Jugendwettbewerb „Umbruchszeiten. Deutschland im Wandel seit der Einheit“. Jugendliche können auf historische Spurensuche gehen und dabei sogar Preise gewinnen. Das Thema im Schuljahr 2021/22 ist „Jungsein“. Es sollen die Erfahrungen Jugendlicher aus der Wendezeit im Fokus stehen und junge Menschen dazu anregen, sich mit der jüngsten Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Auf diese und viele weitere Wettbewerbe können sich Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr freuen.

