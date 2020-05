Schulen, Kitas, Großveranstaltungen: Das steht im Corona-Plan für MV

Schwerin

Hartes Ringen um mehr Corona-Öffnungen: Die Landesregierung hat am Donnerstagabend nach vielen Stunden Verhandlung weitere Lockerungen in MV verkündet. Hinter den Kulissen soll es dabei ordentlich gekracht haben, weil etwa Landräte manche Lockerungen als zu schnell kritisieren.

„Unser Ziel ist es, eine neue Normalität zu bekommen“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Daher habe die Regierung weitere Stufen des MV-Plans für die Corona-Krise beschlossen. Entscheidungen können jetzt regionaler getroffen werden. „Das gibt uns mehr Spielraum“, so Innenminister Lorenz Caffier ( CDU).

Wichtige Punkte aus dem neuen MV-Plan:

Kitas: Ab kommenden Montag, 11. Mai, dürfen Tagesmütter wieder Kinder betreuen. Ab 18. Mai können alle Vorschulkinder wieder in die Kitas – mindestens dreieinhalb Stunden täglich. Am 25. Mai sollen alle anderen Kita-Kinder folgen. Vorschulgruppen dürfen 15 Kinder nicht überschreiten. Es gelten wie überall strenge Hygieneregeln und Auflagen.

Schulen: Weitere Klassen werden ab 14. Mai wechselnd je einen Tag pro Woche für Unterricht in der Schule sein, einen weiteren Tag für Konsultationen. Das beginne bei den 1. und 2. Klassen an Grundschulen und den 5. und 6. Klassen an Regionalen Schulen. An Gymnasien sei folgende Regelung geplant: Die Klasse 10 kommt ab 18. Mai, die Klassen 7 bis 9 ab 3. Juni.

Pflege-/Behindertenheime: Das viel kritisierte Besuchsverbot in Pflegeheimen des Landes, aber auch in Wohnformen für Behinderte fällt. Nun gilt: Jeweils eine feste Kontaktperson darf ab dem 15. Mai wieder zu Besuch kommen.

Großveranstaltungen bleiben bis 31. August verboten. Ab 18. Mai sind mit Erlaubnis des Gesundheitsamtes Events bis 150 (außen) und 75 (innen) Personen erlaubt. Versammlungen sind ab 18. Mai für bis zu 150 Personen (außen) und 75 (innen) möglich. Bei Trauungen und Beisetzungen sind ab 18. Mai bis zu 25 Personen erlaubt.

Kinos und Freibäder sollen am 25. Mai unter Auflagen wieder öffnen können.

Musik-, Jugendkunst- und Volkshochschulen sollen ab 11. Mai schrittweise öffnen können. Das gilt auch für Fahrschulen.

Tourismus: Vermieter von Strandkörben, Booten oder die Fahrgastschifffahrt können am 11. Mai wieder loslegen. Reisebustouristik folgt am 25. Mai. Schon vorher stand fest, dass ab Sonnabend die Gastronomie in MV für Einheimische öffnen darf. Ab 18. Mai können Hotels für Gäste aus dem Land öffnen, ab 25. Mai für Gäste aus ganz Deutschland.

Atemschutz und Kontaktregeln gelten weiter

Schwesig hatte zuvor weitere Lockerungen gerechtfertigt. MV habe derzeit mit die niedrigsten Corona-Infektionszahlen in Deutschland, am Donnerstag waren es offiziell 717. Atemschutzpflicht und Kontaktverbote gelten aber weiter.

Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) erklärte am Donnerstag: Allen Kindern in Kitas solle noch vor dem Sommer der Abschluss in den vertrauten Gruppen ermöglicht werden. „Wichtig ist auch, sie in den nächsten Wochen noch auf den Übergang in die Schule vorzubereiten.“

Von Frank Pubantz