Greifswald/Schwerin

Hat das Schweriner Bildungsministerium selbst eine schnelle Digitalisierung an Schulen in MV ausgebremst? CDU-Landeschef Michael Sack wirft Ministerin Bettina Martin (SPD) vor, eine Vereinfachung zur Förderung von Projekten aus dem Digitalpakt Schule zu behindern.

Vorwurf: Schwerin stehe beim Ausbau von W-Lan, Plattformen oder der Anschaffung dringend notwendiger technischer Geräte in Schulen auf der Bremse.

Sack: „Frau Martin, der Wecker hat geklingelt“

„Frau Martin, der Wecker hat geklingelt, wachen Sie endlich im Bildungsministerium auf“, polterte Sack, der auch Landrat in Vorpommern-Greifswald ist, am Donnerstag.

Anfang Juli hatte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) erklärt: Digitalisierungsprojekte an Schulen könnten in einem vereinfachten Verfahren bewilligt werden, auch wenn ein erforderliches Medienkonzept zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegt. Fünf Monate später, im Dezember, teilte der Schweriner Bildungsstaatssekretär Steffen Freiberg (SPD) Schulträgern in MV mit: Man werde zum Digitalpakt „schnellstmöglich veränderte Regelungen treffen“, eine Förderrichtlinie müsse aber noch her (liegt der OZ vor). Da hatten andere Länder längst Nägel mit Köpfen gemacht: Rheinland-Pfalz etwa informierte seine Schulträger bereits im Juli 2020 über das vereinfachte Verfahren.

Michael Sack regt das auf. „Den Schulträgern muss es ermöglicht werden, ihre Anträge jetzt noch schneller stellen zu können.“ Probleme bei der Lernplattform „itslearning“ und fehlende Dienstlaptops für Lehrer müssten endlich angepackt werden.

Ministerium: vereinfachtes Verfahren gilt auch in MV

Das Bildungsministerium weist die Vorwürfe zurück. Das vereinfachte Verfahren gelte auch für MV. „Schulen können also schneller eine Förderung erhalten, wenn sie dies wünschen“, so Sprecher Henning Lipski. Darüber seien Schulträger im Dezember informiert worden. Einige hätten bereits reagiert. Bislang seien Mittel in Höhe von 11,5 Millionen Euro beantragt. Für den Digitalpakt Schule stehen in MV bis 2024 rund 110 Millionen Euro Fördermittel bereit, das Gros vom Bund.

Von „großen Hürden“ bei der Digitalisierung an Schulen berichtet auch Ulrike Berger, Grüne im Kreistag Vorpommern-Greifswald. Sie wisse von Laptops für Lehrer und Schüler, die seit Monaten rumliegen, aber nicht hergerichtet werden. Sie erwarte, dass Landrat und Ministerin „nicht streiten, sondern gemeinsam handeln“.

Von Frank Pubantz