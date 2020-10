Rostock

Mit dem Ende der Herbstferien in Mecklenburg-Vorpommern gelten ab diesem Montag verschärfte Regeln an den Schulen im Land. Kinder, die sich nicht daran halten, dürfen im schlimmsten Fall ihre Klassenräume nicht betreten. Damit dieser Fall nicht eintritt, haben wir an dieser Stelle die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Das müssen Schüler, Lehrer und Eltern jetzt beachten:

Wozu dienen die Corona-Formulare?

Auf den Formularen, die noch vor den Herbstferien an die Eltern der Schüler verteilt worden waren, müssen die Eltern unterschreiben, dass ihr Kind gesund ist und keine Covid-19-Symptome hat. Zudem müssen sie bestätigen, dass sich ihr Kind in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem nationalen oder internationalen Corona-Risikogebiet aufgehalten hat.

Was passiert, wenn ein Kind seinen Auskunftszettel nicht dabei hat?

Das Kind darf nicht am Unterricht teilnehmen. Es wird in einem Extra-Raum betreut, bis es von den Eltern abgeholt wird.

Dürfen Kinder mit Fieber und Husten zur Schule?

Nein, sie müssen zu Hause bleiben.

Was gilt, wenn das Kind sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat?

Für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten gilt Quarantäne-Pflicht – und zwar sowohl, wenn man aus Risikogebieten in Deutschland kommt als auch international. Die Risikogebiete werden auf der Startseite des Robert Koch-Instituts aufgelistet und täglich aktualisiert.

Was ist sonst neu an den Schulen?

Klassenräume müssen ab Montag regelmäßig gelüftet werden.

Warum ist das nötig?

Neben Tröpfchen gelten „die wesentlich kleineren Aerosole als Hauptübertragungsweg der Coronaviren“, erklärt der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger. Während die schweren Tröpfchen schnell auf den Boden sinken, könnten die leichteren Aerosole über eine längere Zeit in der Luft schweben und sich so in geschlossenen Räumen verteilen. In schlecht belüfteten Räumen steige so die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Schwebeteilchen anreichern und zur Übertragung führen können.

Steigt dadurch die Erkältungsgefahr für Schüler und Lehrer?

Nein. Werde richtig gelüftet, brauche sich auch niemand vor einer wachsenden Erkältungsgefahr zu fürchten, so der Mediziner. „Beim Stoßlüften von wenigen Minuten Dauer kühlt der Raum kaum aus.“ Alle Gegenstände und auch die Wände behielten die Zimmertemperatur bei und geben diese gespeicherte Wärme auch wieder ab.

Was ist mit Räumen, die nicht gelüftet werden können?

Unterricht in Räumen, in denen das Lüften nicht möglich ist, sei verboten, so Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD). Können Fenster nur angekippt werden, müsse entsprechend den Hygienekonzepten der Schulen länger gelüftet werden.

