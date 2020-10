Schwerin

Mit Sorge betrachtet Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrates, die steigenden Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern. „Müssen die Schulen wieder schließen, befinden wir uns in derselben Situation wie im März“, sagt er. Insbesondere im Hinblick auf den digitalen Unterricht habe sich seitdem kaum etwas getan. Viele Schulen im Land seien noch immer nicht in der Lage, diesen anzubieten – und selbst wenn, sei der Zugang auch noch immer nicht für alle Schüler gegeben.

„Für viele Kinder und Jugendlichen wäre eine erneute Schließung ein harter Schnitt“, sagt Czerwinski weiter. Schon jetzt sei es schwierig, den verpassten Stoff aus den Monaten März, April und Mai nachzuholen. In etwa vier Monaten gehe es wieder mit den Vorbereitungen für die Abiturprüfungen los. „Den Abschlussklassen aber fehlt schon jetzt das zweite Halbjahr der elften Klasse. Wer soll das alles nachholen?“

Verlängerung der Winterferien „absurd“

Den Vorstoß aus den Reihen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, wegen der Infektionszahlen die Weihnachtsfeiern zu verlängern, hält Czerwinski in diesem Zusammenhang für absurd. „Wir sollten lieber versuchen, den Präsenzunterricht so lange wie möglich zu gewährleisten“, sagt er.

Chantal Röpler von der Regionalen Schule „ Tom Beyer“ in Göhren auf der Insel Rügen hat keine Angst vor einer weiteren Schulschließung. Sorgen um ihren Abschluss macht sich die Zehntklässlerin dennoch. „Der erste Lockdown hat gezeigt, dass es schwieriger ist, die Aufgaben im Homeoffice zu erledigen“, berichtet die 15-Jährige. Ihr sei besonders schwer gefallen, sich Zuhause selbst zu strukturieren und sich die Zeit gut einzuteilen.

Chantal Röpler (15) geht in die zehnte Klasse der Regionalen Schule „Tom Beyer“ in Göhren auf der Insel Rügen. Quelle: privat

Bildungsministerium : Präsenzunterricht bleibt

Geht es nach dem Bildungsministerium, besteht für die Schüler in MV trotz steigender Infektionszahlen keine Gefahr, bald wieder von zu Hause aus unterrichtet zu werden. „Es ist ein Erfolg, dass es uns seit dem Start des neuen Schuljahres gelungen ist, einen verlässlichen Regelbetrieb zu ermöglichen“, teilt Sprecher Henning Lipski mit.

Auch wenn es an einzelnen Schulen nötig gewesen sei, mit Quarantäne-Maßnahmen auf das Infektionsgeschehen zu reagieren, hätten jederzeit mehr als 99 Prozent der Schüler täglich am Präsenzunterricht teilnehmen können. Und das soll auch künftig so bleiben. „Dafür ist es wichtig, dass sich Schüler, Lehrkräfte sowie alle anderen, die in den Schulen beschäftigt sind, an die Hygieneregeln halten“, betont Lipski.

Digitaler Unterricht große Herausforderung

Für Michael Blanck, Vorsitzender des Landesverbands Bildung und Erziehung (VBE) bleibt die Digitalisierung an den Schulen dennoch eine Herausforderung – wenngleich er auch Fortschritte sieht. Die Lernplattform „itslearning“ des Landes sei beispielsweise ein guter Ansatz gewesen. Doch hätte die Landesregierung hier zu große Erwartungen geweckt, als sie im Mai angekündigt hat, dass das moderne System ab sofort an allen öffentlichen Schulen zur Verfügung steht. Blanck zufolge sei dies noch immer nicht geschehen. Grund hierfür seien vor allem technische Probleme.

Nach Angaben des Bildungsministeriums arbeiten bereits 243 von 484 öffentlichen Schulen in MV mit der digitalen Lernplattform – für Sprecher Henning Lipski eine wesentliche Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Schulen im Vergleich zum März.

Doch ungeachtet dessen bleiben laut Blanck schlechte Internetverbindungen und fehlende Technik vielerorts Hürden. „Bei einem zweiten Lockdown würde es also nicht ausbleiben, dass sich wieder Lehrkräfte auf ihre Räder schwingen müssten, um Arbeitsblätter zu verteilen und alle ihre Schüler mitzunehmen“, vermutet er.

Schwierigkeiten durch europaweite Ausschreibung

Für Kay Czerwinski ist es besonders unverständlich, warum größere Anschaffungen wie Laptops von den Schulen auch in Corona-Zeiten europaweit ausgeschrieben werden müssen. „Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, in der wir dringend kurzfristige Lösungen benötigen“, sagt er. Die europaweite Ausschreibung hingegen verzögere die Beschaffung der Geräte.

Laut Henning Lipski handelt es sich hierbei um eine vergaberechtliche Vorgabe der EU und des Bundes: „Bei großen Bestellmengen kann es sein, dass EU-Schwellenwerte erreicht werden und eine europaweite Ausschreibung erfolgen muss“, erklärt er. Die Bildungsminister hätten diesen Punkt auch bei ihrem Gespräch mit dem Bundeskanzleramt angesprochen.

Czerwinski aber fordert Taten statt Worte. Ihm zufolge hält die Pandemie nur ein Brennglas auf das, was in den vergangenen Jahren im Bildungsbereich bereits schief gelaufen ist. Zu oft sei seiner Wahrnehmung nach auf das Prinzip der Hoffnung gesetzt worden statt „endlich praktikable Lösungen zu finden“.

