Sind Schulen und Kitas die großen Treiber der Corona-Pandemie? Aus der Schweriner Landesregierung kommt dazu jetzt eine deutliche Antwort – und die lautet: „Nein“. Im Gegenteil: Die Corona-Lage an den Schulen entspannt sich in MV deutlich.

Innerhalb von nur einer Woche ist die Zahl der Schüler, die in Quarantäne und daheim bleiben müssen, um gut ein Drittel gesunken. Dem Ruf nach strengeren Regeln an den Schulen – einer Maskenpflicht auch für Grundschüler etwa – erteilt Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) eine klare Abfuhr.

„Schulen keine Hotspots“

Vergangene Woche hatte die Zahl der Schüler und Lehrer, die sich aufgrund von Corona-Fällen in Quarantäne begeben mussten, in MV einen neuen Höchststand erreicht: Fast 4000 Personen durften ihr Zuhause nicht mehr verlassen. Diese Woche sieht die Lage besser aus: Das Bildungsministerium meldet „nur“ noch rund 2800. Ministerin Martin: „Die Zahlen belegen, dass unsere Schulen auch weiterhin keine Hotspots für Infektionen sind. Die Hygienemaßnahmen an den Schulen greifen nach wie vor.“

Nach Angaben von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) gibt es aktuell lediglich 44 nachgewiesene Corona-Fälle unter den 188 000 Schülern und knapp 15 000 Lehrern im Land. Betroffen sind 30 Schulen, nur zwei sind derzeit komplett geschlossen. „In den Kitas ist das Infektionsgeschehen sogar noch viel geringer“, so Schwesig.

Bundesministerin will Masken auch für Grundschüler

Auf Bundesebene hatte gerade erst Bundesbildungsministerin Anja Karliczek für Wirbel gesorgt: Die CDU-Politikerin forderte eine Maskenpflicht auch an Grundschulen. Das sei auch den Jüngsten zuzumuten. Gegenüber der „ Rheinischen Post“ warb sie zudem für regelmäßiges Lüften – auch bei Minustemperaturen. Schüler müssten dann halt einen dicken Pullover tragen.

In MV erntet Karliczek für diese Aussagen Unverständnis: „In MV müssen die Klassenräume alle 20 Minuten für fünf Minuten gelüftet werden. Viele Lehrer stellen regelmäßig Wecker, so dass wir Schüler immer wieder hochschrecken”, sagt Landesschülervertreterin Hanna Suhr. „Dadurch wird das Lernen erheblich gestört, besonders in Prüfungssituationen. Die Schüler sitzen seit Wochen im Unterricht mit mehreren Jacken und alle versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.“ Und weiter sagt der Landesschülerrat: „Mit Handschuhen oder blauen Fingern wird das Mitschreiben zur Qual.“

Auch das Bildungsministerium in MV erteilt Karliczeks Forderungen eine Abfuhr: Eine Maskenpflicht an Grundschulen werde es in MV nicht geben, heißt es aus Schwerin. „Wir halten uns an die Empfehlungen der Virologen. Die sagen aktuell, dass eine Maskenpflicht an Grundschulen nichts bringen würde. Und was nichts bringt, müssen wir auch nicht machen“, so eine Sprecher des Ministeriums.

Reisinger : Erste Lockdown-Erfolge

Prof. Dr. Emil Reisinger, Infektionsmediziner und Corona-Experte der Uni Rostock, sieht das ganz genau so: Die aktuellen Hygienekonzepte an den Schulen würden funktionieren. Eine Maskenpflicht im Unterricht – insbesondere an Grundschulen – sei unnötig im Nordosten.

Und: In den Zahlen seien zudem erste Erfolge des seit einer Woche geltenden „Lockdowns“ im Land zu erkennen. „In allen Fällen wurde das Virus von außen in die Schulen hineingetragen. Aber wir beobachten auch, dass es nur sehr wenige Übertragungen von Schülern zu Schülern gab.“ Mit anderen Worten: Selbst im Unterricht fände eine Ansteckung nur in Ausnahmefällen statt. Reisinger: „Der überwiegende Teil der Eltern ist sehr umsichtig, verhält sich sehr sorgsam – damit sie sich und ihre Kinder nicht anstecken. So müssen wir weitermachen.“

