Für ihren Einsatz für offene Schulen hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Tag nach dem Corona-Gipfel bei Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) Beifall aus der Politik, von Schülern und Eltern geerntet. Schwesig hatte offenbar heftig über diese Frage mit Merkel debattiert. Die Kanzlerin war wohl für striktere Schulschließungen, doch MV geht weiter einen Sonderweg. Allerdings profitieren nicht alle Kreise in MV von Schwesigs Durchsetzungsvermögen.

Sogar die sonst in Bildungsfragen sehr kritische Opposition lobte: „Es ist gut und wichtig, dass in MV die Möglichkeiten bestehen bleiben, dass Kinder in die Kita gehen sowie Schüler die Schule im Präsenzunterricht besuchen können“, sagte die Vorsitzende der Linksfraktion im Schweriner Landtag, Simone Oldenburg.

Allerdings ist Oldenburg nicht mit allen Ergebnissen zufrieden: „Den Familien, die dem Appell der Landesregierung folgen und ihre Kinder zu Hause betreuen und unterrichten, wird allerdings viel zu wenig Unterstützung gewährt. Sie sind doppelt und dreifach belastet und kriechen auf dem Zahnfleisch.“

Linke fordert Präsenzpflicht für Schüler der Abschlussklassen

Eine Lernplattform ohne Videoprogramm, kaum Internet und gar fehlende Computer seien grobe Mängel, die den Eltern und Kindern das Leben noch schwerer machen. Sie müssten umgehend beseitigt werden.

Ein unhaltbarer Zustand ist für die Linke auch, dass Schüler der Abschlussklassen, deren Prüfungen vor der Tür stehen, nach wie vor nicht verpflichtend am Präsenzunterricht teilnehmen müssen. „Das führt dazu, dass die Lehrkräfte vor halbleeren Klassen stehen und neben dem Präsenz- auch noch den Distanzunterricht durchführen müssen. So ist für beide Seiten eine optimale Vorbereitung auf die Prüfungen kaum möglich“, so Oldenburg.

Durchwachsene Stimmung unter Schülern

Anton Fischer vom Landesschülerrat zeigte sich erleichtert, dass die Abschlussklassen weiterhin zur Schule gehen können – auch wenn die Schüler gehofft hätten, dass es auch Perspektiven für einen schrittweisen Wiedereinstieg geben würde.

„Die Stimmung unter den Schülern ist durchwachsen, weil viele Bedenken haben, wie es mit den Prüfungen weitergeht.“ Das Lockdown reicht nun auch ins zweite Schulhalbjahr hinein. Das ganze Schuljahr 2020/21 abzuschreiben, sei jedoch zu früh, sagte Fischer. „Aber wir brauchen zeitnah Lösungen, wie es wieder Präsenzunterricht geben kann.“

Gesundheit steht über allem

Für verantwortungsvoll angesichts der Pandemie-Situation in MV hält Kay Czerwinski vom Landeselternrat die Entscheidung, die Schulen offen zu halten. „Selbst wenn es für die unteren Klassen nur Betreuung gibt: Auch das ist wichtig für die soziale Entwicklung der Kinder, ebenso wie der Kontakt zu den Lehrern.“ Der Präsenzunterricht habe für den Elternrat weiter Priorität, „aber über allem steht die Gesundheit.“

Er beobachte allerdings auch, dass die Verunsicherung bei den Eltern wachse, so Czerwinski: „Viele fragen sich, wie es im Beruf weitergeht, mit der Familie, mit der Gesundheit – gerade angesichts der neuen Virus-Mutationen – und eben mit den Kindern, denen ein verlorenes Schuljahr droht.“

Nur noch Notbetreuung

Bei der Kanzlerin-Runde wurde vereinbart, dass Kitas und Schulen in Landkreisen mit einer Inzidenz ab 150 von kommendem Montag an nur noch für eine Notbetreuung öffnen dürfen. Das betrifft die Kreise Vorpommern-Greifswald und Ludwigslust-Parchim. An der Mecklenburgischen Seenplatte, in der es zeitweise eine Inzidenz von über 200 gab, gilt die weitergehende Einschränkung bereits.

Die Eltern in den betroffenen Landkreisen können ihre Kinder bis Klasse 6 nur noch dann in Kita, Schule oder Hort bringen, wenn sie in einem systemrelevanten Beruf arbeiten. Für die Abschlussklassen bleibe der Präsenzunterricht aber weiter landesweit möglich.

Arbeitgeber-Bescheinigung sollte Pflicht werden

Die Bildungsgewerkschaft GEW lobt die Absenkung der kritischen Inzidenz-Grenze: „Für die Kitas begrüßen wir, dass nun bei einer Inzidenz von 150 die Regelungen zur Notbetreuung gelten. Das verbessert den Gesundheitsschutz der Erzieherinnen in den stärker betroffenen Regionen zumindest etwas“, so die Landesvorsitzende Annett Lindner.

Die GEW fordert auch für Regionen, in denen die Inzidenz unter 150 liegt, strengere Regelungen für die Notbetreuung: Arbeitnehmer sollten eine Bescheinigung vom Arbeitgeber vorlegen müssen, wonach sie für den Betrieb unabkömmlich sind. So würden die Arbeitgeber mit in die Pflicht genommen, um die Betreuungsquote zu senken, so Lindner.

