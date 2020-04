Schulen in MV in der Corona-Krise: „Volle Klassenzimmer, überforderte Lehrer und fehlende Masken“

Rostock

Nach der partiellen Wiedereröffnung der Schulen in Mecklenburg-Vorpommern übt der Landesschülerrat MV massive Kritik. Bereits die ersten Tage zeigten, dass die Einhaltung der Hygienevorschriften an den Schulen unterschiedlich gut funktioniere. „Viele Schüler haben uns von katastrophalen Zuständen berichtet: volle Klassenzimmer, überforderte Lehrer und fehlende Masken“, sagt Anton Fischer aus dem Vorstand der Landesschülervertretung. Auch die psychische Belastung der Schüler bereite den Schülervertretern „große Sorge“. So habe ein Abiturient auf Instagram geschrieben, die Atmosphäre in seiner Schule sei „wie in einer Justizvollzugsanstalt“.

„Beklemmende Situation“

„Das ist schon eine beklemmende und beängstigende Situation, wenn selbst der Toilettengang kontrolliert wird“, so Anton Fischer. Der Landesschülerrat schließe aus den vielen Nachrichten der Schüler, dass die Hygienevorschriften „weitgehend nicht umsetzbar“ seien. Auch müssten für die Schulen Lösungen gefunden werden, damit Schüler und Lehrer mit der psychischen Belastung nicht alleingelassen werden.

